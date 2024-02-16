31. İzmir Avrupa Caz Festivali 7-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

31. İzmir Avrupa Caz Festivali 7-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek

31. İzmir Avrupa Caz Festivali 7-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen festival, Ella Fitzgerald Gecesi etkinliğiyle başlayacak ve birçok ünlü caz sanatçısını ağırlayacak. Ayrıca, Caz Afiş Yarışması'nın kazananı ve 14 yaş altı katılımcıların eserleri de sergilenecek.

16.02.2024 13:03
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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) organize edilen 31. İzmir Avrupa Caz Festivali, 7-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Goethe Enstitüsü İzmir, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek.

Festival, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da 7 Mart'ta "Ella Fitzgerald Gecesi" etkinliğiyle başlayacak. Fitzgerald'ın ölümsüz şarkılarını, önemli caz icracılarından Ayşegül Yeşilnil yorumlayacak.

Dünyaca ünlü caz piyanisti Vittorio Mezza 11 Mart'ta AASSM Küçük Salon'da konser verecek.

Cazseverler, festival kapsamında İsviçre'nin önde gelen caz piyanistlerinden Moncef Genoud ile Arap müziğini cazla harmanlayan çalışmalarıyla tanınan Lynn Adib ve bas virtüözü Marc Buronfosse'yi izleme imkanı bulacak.

Festival kapsamında 21. kez düzenlenen Caz Afiş Yarışması'nı ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Berke Özaşık kazandı. Afiş yarışmasına eser gönderen 14 yaş altı 11 katılımcının eserlerinin de sergilenmesine karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 31. İzmir Avrupa Caz Festivali 7-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 31. İzmir Avrupa Caz Festivali 7-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika
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