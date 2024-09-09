Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen festival, 13-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açılış operası "Aida" olacak.

09.09.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 13-26 Eylül'de yapılacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden (DOB) yapılan açıklamaya göre, 1994'te ilk kez kapılarını sanatseverlere açan ve 1998'te uluslararası boyuta taşınan festival, Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı, 13 Eylül Cuma günü saat 21.00'de, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün büyük prodüksiyonlarından biri olan "Aida" operasıyla yapılacak.

Yabancı konuk sanatçılar soprano Joana Zhelezcheva ve tenor Walter Fraccaro'nun sahne alacağı "Aida" operası, sanatseverlerle buluşacak. Giuseppe Verdi'nin, komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alan üç perdelik eserini, Ankara ve Antalya DOB sanatçıları sahneleyecek.

Eserin rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, tarih araştırmalarını ise Ravivaddhana Monipong Sisowath üstleniyor. Orkestra Lorenzo Castriota'nın yönetiminde, koro ise Mahir Seyrek'in şefliğinde sahne alacak.

Özgür Usta'nın dekor tasarımı, Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay'ın kostüm tasarımı, G. Armağan Davran, Ömür Uyanık ve Sergei Terechenko'nun koreografisi ve Fuat Gök'ün ışık tasarımıyla eser sanatseverlere sunulacak.

Eserde, "Aida"yı Joana Zhelezcheva, "Radames"i Walter Fraccaro, "Amneris"i Medine Tuganova, "Amonasro"yu Serhat Konukman, "Ramfis"i Engin Suna, "Mısır Kralı Il Re"yi Şafak Güç, "Haberci"yi İsmail Enis Ok ve "Sacerdotessa"yı Serap Demirhan canlandıracak.

Sopranolar Çiğdem Soyarslan ve Dilan Ayata, mezzosoprano Ezgi Karakaya, bariton Faik Mansuroğlu ve tenor Mert Süngü'nün performansıyla orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetiminde, 16 Eylül'de saat 21.00'de "Opera Gala Gecesi" düzenlenecek.

"Kuğu Gölü" balesi Aspendos'ta

"Kuğu Gölü" balesi, 20 Eylül'de saat 21.00'de, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Çaykovski'nin bestelediği ve M. Petipa ile L. Ivanov'dan sonra A. Volkan Ersoy ve G. Armağan Davran tarafından koreografisi yapılan eser, Prens Siegfried ile büyücü Rothbart'ın kuğuya dönüştürdüğü Prenses Odette'in aşkını konu alıyor.

Antalya DOB orkestrası, orkestra şefi Tolga Taviş yönetiminde esere eşlik edecek. Eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Savaş Camgöz'e, ışık tasarımı ise Fuat Gök'e ait.

Astana Bale Tiyatrosu, 22 Eylül'de saat 21.00'de "Carmen" ve "Tango Ateşi" adlı performanslarıyla seyirci karşısına çıkacak. Folklorik halk danslarını klasik ve modern baleyle harmanlayan Astana Bale Topluluğu, beğenilen koreografları Alberto Alonso ve Ricardo Amarante yönetiminde flamenko ve tango performansları sergileyecek.

Kapanışta "Tosca" operası sahnelenecek

Festivalin kapanışı, 26 Eylül'de saat 21.00'de Antalya DOB tarafından sahnelenen Tosca operası ile gerçekleştirilecek.

Rejisör Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde ünlü tenor Paolo Lardizzone, Cavaradossi rolüyle sahnede olacak. Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya ve İzmir DOB orkestraları ile koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya DOB korosu, başlıca rollerdeki solistlere eşlik edecek.

"Floria Tosca"yı Nurdan Küçükekmekçi, "Mario Cavaradossi"yi Paolo Lardizzone, "Il Barone Scarpia"ya Serhat Konukman, "Cesare Angelotti"yi Alaaddin Ataseven, "Il Sagrestano"yu S. Onur Alpaslan, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı, "Sciarrone"yi M. Yusuf Yıldız, "Un Carceriere"yi Yalçın Ünsal canlandırırken, "Un Pastore" rolünde ise Melisa İnançöz sahnede olacak.

Eserin, dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, koreografisi Özge Ay'a ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait olacak.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Festival, Aspendos, antalya, Güncel, Sanat, Müzik, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:23:19. #1.13#
SON DAKİKA: Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement