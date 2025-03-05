32. İzmir Avrupa Caz Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

32. İzmir Avrupa Caz Festivali Başladı

Burhan Öçal'ın konseri ile başlayan festival, cazseverleri bir araya getiriyor.

05.03.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) organize edilen 32. İzmir Avrupa Caz Festivali, dünyaca tanınmış perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'ın üçlüsü, "Crossing Bosphorus Trio" konseriyle başladı.

Caz severleri bir araya getiren festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye İzmir, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlendi.

Festival, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salonda dünyaca tanınmış perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'ın üçlüsü, "Crossing Bosphorus Trio" konseri ile başladı.

Öçal, kontrbas sanatçısı Heiri Kanzig ve klavye sanatçısı Alex Wilson'ın sahne aldığı konser, sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Konserde yaptığı konuşmada Öçal, festival kapsamında İzmirli sanatseverlerle birlikte olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Konser öncesinde festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper tarafından teşekkür plaketi verildi.

Festival programı

32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin en çok ilgi gören gelenekselleşmiş etkinliği "Müzikli Söyleşiler" ise bu yıl 11 Mart Salı günü 19.00'da İKSEV'de gerçekleştirilecek

İsviçre'nin beğeni toplayan Vein Triosu ile eşsiz bir caz deneyimine sahip başarılı davulculardan Florian Arbenz, festivalde Nelson Veras ve Hermon Mehari ile cazseverlerle buluşacak.

32. İzmir Avrupa Caz Festivali 24 Mart 2025 Pazartesi günü, İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirilecek "Paolo Damiani Last Land Band" konseri ile sona erecek.

Festival kapsamında 22. kez düzenlenen Caz Afiş Yarışması'nı ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İletişim Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Kenan Yiğit kazandı. Seçici kurul afiş yarışmasına eser gönderen 14 yaş altı 27 öğrencinin eserlerinin de sergilenmesine karar verdi.

Sanatseverler, 32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin biletlerine Biletix gişeleri, internet ve AASSM Ana Gişeden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Caz Festivali, Kültür Sanat, Burhan Öçal, Etkinlikler, Festival, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 32. İzmir Avrupa Caz Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 23:39:22. #7.12#
SON DAKİKA: 32. İzmir Avrupa Caz Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.