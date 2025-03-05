32. İzmir Avrupa Caz Festivali Başladı

Kültür Sanat

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) organize edilen 32. İzmir Avrupa Caz Festivali, dünyaca tanınmış perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'ın üçlüsü, "Crossing Bosphorus Trio" konseriyle başladı.

Caz severleri bir araya getiren festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye İzmir, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlendi.

Festival, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salonda dünyaca tanınmış perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'ın üçlüsü, "Crossing Bosphorus Trio" konseri ile başladı.

Öçal, kontrbas sanatçısı Heiri Kanzig ve klavye sanatçısı Alex Wilson'ın sahne aldığı konser, sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Konserde yaptığı konuşmada Öçal, festival kapsamında İzmirli sanatseverlerle birlikte olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Konser öncesinde festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper tarafından teşekkür plaketi verildi.

Festival programı

32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin en çok ilgi gören gelenekselleşmiş etkinliği "Müzikli Söyleşiler" ise bu yıl 11 Mart Salı günü 19.00'da İKSEV'de gerçekleştirilecek

İsviçre'nin beğeni toplayan Vein Triosu ile eşsiz bir caz deneyimine sahip başarılı davulculardan Florian Arbenz, festivalde Nelson Veras ve Hermon Mehari ile cazseverlerle buluşacak.

32. İzmir Avrupa Caz Festivali 24 Mart 2025 Pazartesi günü, İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirilecek "Paolo Damiani Last Land Band" konseri ile sona erecek.

Festival kapsamında 22. kez düzenlenen Caz Afiş Yarışması'nı ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İletişim Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Kenan Yiğit kazandı. Seçici kurul afiş yarışmasına eser gönderen 14 yaş altı 27 öğrencinin eserlerinin de sergilenmesine karar verdi.

Sanatseverler, 32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin biletlerine Biletix gişeleri, internet ve AASSM Ana Gişeden ulaşılabilecek.