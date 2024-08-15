52 yazar Filistin'deki savaşa dur demek için yazdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

52 yazar Filistin'deki savaşa dur demek için yazdı

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Elazığ'da 9 yıldır uluslararası yayın yapan Telmih dergisi 31. sayısında 'Filistin' özel başlığıyla yayımlandı. Dergide 52 yazar-şair bir araya gelerek kelimelerin gücü ile savaşa dur demek çağrısında bulundu.

15.08.2024 11:30
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52 yazar Filistin'deki savaşa dur demek için yazdı

ELAZIĞ - Elazığ'da 9 yıldır uluslararası yayın yapan Telmih dergisi 31. sayısında 'Filistin' özel başlığıyla yayımlandı. Dergide 52 yazar-şair bir araya gelerek kelimelerin gücü ile savaşa dur demek çağrısında bulundu.

İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yönelik destek etkinlikleri dünyanın dört bir tarafından devam ederken, Elazığ'da da çeşitli programlarla saldırılar protesto ediliyor. Bu çerçevede 9 yıldır uluslararası yayın yapan Telmih dergisi, 31. sayısında 'Filistin' özel başlığıyla yayımlandı. Ülke genelinde 52 yazar-şair bir araya gelerek kelimelerin gücü ile savaşa dur demek çağrısında bulundu. Çocukların ağladığı bir dünya hiç kimseye fayda etmeyeceğini ifade eden derginin Genel Yayın Yönetmeni Talat Özer, insanlığın yüzünü güldürebilmek için çocukların yüzünün gülmesi ve savaş sona ermesi gerektiğini kaydetti.

"Bu bir toplumun davası değil, dünyanın bir mücadelesi"

Neşrettikleri derginin son sayısında savaşa dur demek için yazdıklarını dile getiren Talat Özer, "İnsanlık adına kültür, sanat ve edebiyat adına çalışmalar sürdürüyorum. Bu çalışmalarımız ile birlikte insanlığa ses olmayı amaçlıyoruz. Telmih dergimizin 31. sayısı ise Filistin armağanı olarak çıktı. Şairlerimiz, yazarlarımız ve sanatçılarımız ile birlikte mısraların dili ve kelimelerin özü ile savaşa dur demek istedik. Bugün itibariyle 300 günü aşan bir savaş serüveni var. Çocuklar ölüyor. Annelerin gözlerindeki yaş artık kurumaya başladı. Bu savaşı durdurabilmek ve barışın gelebilmesi için bizler kalemimizi elimize almak istedik. Bu bir toplumun davası değil, dünyanın bir mücadelesi. Dünya artık bu savaşın bitmesini istiyor. Kültürel olarak da bizler şiirlerimiz ve yazılarımız ile düşünsel olarak dünyaya seslenmek istiyoruz" dedi.

Elde edecekleri gelir ile Filistinli çocuklara destek olacaklarını ifade eden Özer, "Filistin'de artık çocuklar ölmesin, annelerin gözünden artık yaşlar düşmesin ve bu savaş artık son bulsun istiyoruz. Dergimizi 52 yazarla sayımızı neşrettik. Eserlerini bizlere sunan değerli yazar ve şairlerimize de teşekkür ediyoruz. Biz buradan elde ettiğimiz gelirle Filistinli çocuklara destek olmak istiyoruz. Çünkü çocuğun güldüğü dünyada bahar her zaman erken gelir ve biz buna inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 52 yazar Filistin'deki savaşa dur demek için yazdı - Son Dakika

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