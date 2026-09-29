56 yıldır çömlekçilik yapan Osman Menteş, Bilecik'te yılın ahisi seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

56 yıldır çömlekçilik yapan Osman Menteş, Bilecik'te yılın ahisi seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
56 yıldır çömlekçilik yapan Osman Menteş, Bilecik\'te yılın ahisi seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 39. Ahilik Haftası dolayısıyla "yılın ahisi" seçilen 68 yaşındaki çömlek ustası Osman Menteş, 56 yıldır çamurdan çeşitli objeler üretiyor. Kırşehir'de 19 Eylül'de ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan alan Menteş, sağlığı elverdikçe mesleğini sürdürmek istiyor.

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te "yılın ahisi" seçilen çömlek ustası 68 yaşındaki Osman Menteş, 56 yıldır çamurdan çeşitli objeler üretiyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde 1958 yılında dünyaya gelen, 12 yaşındayken ağabeyi Ali Menteş'ten çömlekçilik sanatını öğrenmeye başlayan Osman Menteş, 1975'te ağabeyini trafik kazasında kaybedince işlerin başına geçti.

O günden bu yana köydeki 35 metrekarelik atölyesinde çömlekçilikle uğraşan, şimdiye kadar 15 çırak yetiştiren Menteş, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla kentte "yılın ahisi" seçildi.

Kırşehir'de 19 Eylül'de düzenlenen törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ödülünü alan Menteş, sağlığı elverdikçe mesleğini devam ettirmek istiyor.

"Bazı seramik bölümü öğrencileri, tez hazırlarken bana danışıyor"

Evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi Osman Menteş, AA muhabirine, mesleğe başladığı zamanlarda pek çok zorluk yaşadığını söyledi.

Zamanla işleri büyüttüğünü anlatan Menteş, "Halen de çalışmaya devam ediyorum. Birçok üniversiteyle diyaloğum oldu. Bazı seramik bölümü öğrencileri, tez hazırlarken bana danışıyor. Stajyer olarak da geliyorlar. Oğlum ve kızım da seramik bölümü mezunu." diye konuştu.

Menteş, Kınık köyünde geleneksel çömlekçilik sanatının yaşatılmaya çalışıldığını anlattı.

Vaktinin çoğunu atölyesinde geçirdiğini belirten Menteş, "Zaman zaman şehir dışına çömlekçilik üzerine çeşitli etkinliklere de gidiyorum. Buralarda sergi açtığım da oluyor." dedi.

Menteş, özellikle "astar boyama" üzerine uzmanlaştığına değindi.

Bu boyama türünün hata kabul etmediğini vurgulayan Menteş, şunları kaydetti:

"Kütahya veya İznik çinisinde yeniden boyama yapabilirsiniz fakat astar boyamada bu mümkün değil. Zaten belli bir deri sertliğine gelmesi gerekir. Yoksa çalışma yapamazsınız. Fazla sertleşirse de yine çalışamazsınız. Bu dengeyi çok iyi yakalamak lazım."

Yeni nesillerin de çömlekçilik sanatını devam ettirmesi gerektiğinin altını çizen Menteş, "yılın ahisi" seçilmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Yılın ahisi seçilmem inşallah gençlere bir teşvik olur. Elim ayağım tuttuğu sürece bu atölyede bir şeyleri var etmek istiyorum. Çalışmak, bana kuvvet veriyor." ifadesini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Menteş, "İşlerini layıkıyla yapmalılar. Sebat etmeleri lazım. Sürekli işlerini değiştirirlerse hiçbir konuda başarılı olamazlar. Hataları varsa da hatalarını kabul etmeliler." diye konuştu.

Kaynak: AA
Numan KurtulmuşAhilik HaftasıKültür SanatKırşehirBilecikKültürEylülSanatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz’ın o sözleri yeniden gündemde Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 13:30:58. #7.13#
SON DAKİKA: 56 yıldır çömlekçilik yapan Osman Menteş, Bilecik'te yılın ahisi seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei