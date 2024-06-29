66 Yaşındaki Halil Arda, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Mezun Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

66 Yaşındaki Halil Arda, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Mezun Oldu

İzmir'de yaşayan 66 yaşındaki Halil Arda, eşi diş hekimi oğlu da doktor olan bir subay emeklisi. Emeklilik sonrası çeşitli şirketlerde görev yaptıktan sonra müzik ve sporla ilgilenmeye başlayan Arda, öğrenci affı ile üniversiteye geri döndü. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden başlayarak Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne geçiş yaptı ve başarıyla mezun oldu. Arda, ailesinin desteği ve gençlerle beraber olmanın önemini vurgulayarak, gelecek yıl arkeoloji alanında eğitim almayı planladığını belirtti.

29.06.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yaşayan, eşi diş hekimi oğlu da doktor olan 66 yaşındaki Halil Arda, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra 1979-2001 yılları arasında subaylık yapan Arda, emekli olduktan sonra 2014 yılına kadar çeşitli şirketlerde yurt dışı görevlerinin yanı sıra genel müdürlük görevinde bulundu.

Çalışma hayatını noktaladıktan sonra müzik ve sporla ilgilenen Arda, 2018'da çıkan öğrenci affı ile 1975 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne kayıt oldu, 2019 yılında da EÜ Eczacılık Fakültesine geçiş yaptı.

Neredeyse torunları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla 5 yıl eğitim alan Halil Arda, başarıyla mezun oldu. anın mutluluğunu yaşadı. Arda, mezuniyet töreninde kep giyerek diplomasına kavuştu.

"Not ortalamam 4 üzerinden 3,37"

Halil Arda, AA muhabirine eşinin diş hekimi, oğlunun da doktor olmasından yola çıkarak, "ailede bir de eczacı olsun" düşüncesiyle eczacılık öğrenimine başladığını söyledi.

Eczacılık fakültesinin kazanması ve okuması zor bir bölüm olduğunu, "Bu yaşta yapılacak şey değil" diye vazgeçirmeye çalışanlar çıktığını ifade eden Arda, "Gençliğimde bir defa okuyarak öğrendiğim şeyleri belki 10 kez okumak zorunda kaldım öğrenebilmek için ama yılmadım. Not ortalamam 4 üzerinden 3,37. Bu inanılmaz keyifli bir duygu, çok huzurluyum, çok mutluyum." diye konuştu.

Arda, ailesinin kendisini çok desteklediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Zaten okuyan bir aileyiz biz. Yani çok da zorluk çekmedim açıkçası. Sürekli bir destek vardı. Beş yıl boyunca sınıf arkadaşlarımdan, gençlerden enerji aldım. Ben de onlara tecrübelerimi verdim. Gençlerle beraber olmak biz yaşlılar için çok önemli. Etrafınızdaki 5 kişiye bir bakın onların ortalaması sizsiniz."

Halil Arda, okuldan ve arkadaşlarından ayrılacağı için mezuniyet töreninde sevinç ve burukluğu bir arada yaşadığını anlattı.

Öğrenimini sürdürmek istediğini belirten Arda, gelecek yıl tekrar üniversite sınavına gireceğini, arkeoloji alanında eğitim almak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Halil Arda, Arkeoloji, İzmir, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 66 Yaşındaki Halil Arda, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Mezun Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:46:21. #1.11#
SON DAKİKA: 66 Yaşındaki Halil Arda, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Mezun Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement