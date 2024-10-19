76 Yaşında Ayakkabı Tamircisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

76 Yaşında Ayakkabı Tamircisi

76 Yaşında Ayakkabı Tamircisi

Selim Orduluoğlu, 60 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor ve ihtiyacı olanlara ayakkabı veriyor.

19.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Selim Orduluoğlu, 60 yıl önce açtığı iş yerinde ayakkabı tamirciliğini sürdürüyor.

Orduluoğlu, çocukluğunda ailesinin yönlendirmesiyle bir ayakkabı tamircisinin yanında mesleğin inceliklerini öğrendi.

Her geçen gün kendini geliştiren Orduluoğlu, 60 yıl önce Yenişehir Mahallesi'nde kendi iş yerini açarak tezgahın başına geçti.

Orduluoğlu, yaptığı iş sayesinde 7 çocuğunu okutarak yuva kurmasını da sağladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Sarılar Mahallesi'ndeki evi hasar alarak yıkılan Orduluoğlu, eşiyle konteynere yerleşti.

Depremlere ve ilerleyen yaşına rağmen Orduluoğlu, halen 9 metrekarelik iş yerinde ilk günkü heyecanla mesleğini sürdürüyor.

Selim Orduluoğlu, AA muhabirine, çocuklarının ısrarlarına rağmen mesleğinden kopamadığını anlattı.

Mesleği sayesinde bugüne kadar evinin geçimini ve çocuklarının eğitimini tamamlamasını sağladığını belirten Orduluoğlu, şöyle konuştu:

"Bu meslek sayesinde büyüttüğüm 7 çocuğumu da evlendirdim. Eşimle beraber tek başımıza konteynerde yaşıyoruz. İşime devam ediyorum, kimseye de ihtiyacımız yok. Bu yaşıma kadar çalıştım, bu yaştan sonra oturursam aniden çökerim. Çalışan demir pas tutmaz. Ben de gücümün yettiğince çalışacağım."

Orduluoğlu, ilçede mesleğin son temsilcilerinden olduğunu dile getirdi.

Bu mesleği isteyen herkese öğretmeye hazır olduğunu vurgulayan Orduluoğlu, "Herkese diyorum; 'çocuklarınızı yanıma çalışmaya gönderin'. Kim gelirse yemesini, içmesini, giymesini, harçlığını, haftalığını ve daha ne isterse karşılayacağım, yeter ki bu mesleği öğrensin, ben de kendisine dükkanı bırakıp çıkacağım." diye konuştu.

Alınmayan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine veriyor

Orduluoğlu, 60 yıldır yaptığı tamircilikte çok sayıda müşterinin bıraktığı ayakkabıları bazen geri almadığını belirtti.

Dükkanının küçük olması nedeniyle alınmayan ayakkabıları saklayamadığını dile getiren Orduluoğlu, bunları ihtiyaç sahiplerine verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Altınözü, Ekonomi, Yaşam, Selim, hatay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 76 Yaşında Ayakkabı Tamircisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:31:36. #1.12#
SON DAKİKA: 76 Yaşında Ayakkabı Tamircisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.