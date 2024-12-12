76 Yaşında Eğitim Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

76 Yaşında Eğitim Hayalini Gerçekleştirdi

76 Yaşında Eğitim Hayalini Gerçekleştirdi

Mersin'de 76 yaşındaki Emine Sakar, 60+ Tazelenme Üniversitesi ile örgün eğitim hayalini gerçekleştirdi.

12.12.2024 12:50
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Mersin'de yaşayan 76 yaşındaki Emine Sakar, örgün eğitim hayaline "60+ Tazelenme Üniversitesi"yle ulaştı.

Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibi Sakar'a 1998'de gittiği hastanede rahim kanseri teşhisi konuldu. Sakar, Ankara, İstanbul ve Mersin'deki hastanelerde 8 yıl tedavi gördükten sonra hastalığı yenip sağlığına kavuştu.

Tedavi sürecinin ardından çocukken tamamlayamadığı eğitim hayatına dönmeye karar veren Sakar, açık öğretim sistemiyle lise diplomasını aldı. Sakar, sonrasında da Anadolu Üniversitesinin halkla ilişkiler ve sosyal hizmetler bölümlerinden mezun oldu.

İki ön lisans diplomasına kavuşmakla yetinmeyen 76 yaşındaki Sakar, Mersin Üniversitesi bünyesinde açılan "60+ Tazelenme Üniversitesi"ne kaydoldu.

Örgün eğitim hedefine ulaşan Sakar, haftanın 2 günü sağlıklı ve aktif yaş alma, insan anatomisi ve fizyolojisi, ağız ve diş sağlığı, fiziksel egzersiz, bilgisayar, el sanatları ve yaşam becerileri dersleri alıyor.

"Hayallerim gerçekleşti, çok mutluyum"

Emine Sakar, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren okumaya meraklı olduğunu söyledi.

Hastalık karşısında yılmadığını dile getiren Sakar, "Kansere yakalandım diye düşünmedim, hep hayallerimin peşinden gittim, psikolojimi bozmadım." dedi.

Sakar, evde okuduğu kitapların eğitim hayatına fayda sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayallerim gerçekleşti, çok mutluyum. Bize burada her şey anlatılıyor, mükemmel. Yeni insanlarla tanışmak benim için çok önemli. Hocaları yüz yüze dinlemek hayalimdi. En büyük hedefim ise kendimi iyi yetiştirip konferans vermek, herkese faydalı olmak. Öğrenmenin yaşı yok. Emeği geçen herkese minnettarım."

"Çok başarılı bir öğrenci"

60+ Tazelenme Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında ekimde eğitime başladıklarını söyledi.

Yaş almış bireylerin aktif, sağlıklı ve mutlu yaşam geçirmeleri için "yaşam akademisi" tasarlandığını dile getiren Yılmaz, "Bu yaşam akademisinde bireyler aslında öğrenme yoluyla yeni bir enerji kazanıyor. Bu enerjiyle de toplumsal hafızayı geleceğe taşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Üniversite Koordinatörü İbrahim Duman da Sakar'ın hikayesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Emine Sakar'ın gözlerindeki ışıltı ve hayata tutunma mücadelesi günden güne artıyor. Burada hedeflediğimiz de zaten buydu. Çok başarılı bir öğrenci, derslere interaktif şekilde katılıyor ve verilen el becerilerini çok iyi yapabiliyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 76 Yaşında Eğitim Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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