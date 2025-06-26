8. Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

8. Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor

8. Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor
26.06.2025 20:17
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27 Haziran-13 Temmuz'da düzenlenecek festivalde 8 performans sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin 27 Haziran-13 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Sağtürk, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tolga İyiuyarlar ile basın toplantısı düzenledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 8'incisini düzenledikleri Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin bu yılki programında 3 opera, 2 bale, 1 sahne kantatı ve 1 çocuk oyununun yer aldığını belirten Sağtürk, açılışın klasik bale repertuvarının önde gelen eserlerinden "Kuğu Gölü" ile yapılacağını ifade etti.

Eserin İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahneleneceğini anlatan Sağtürk, "Kuğu Gölü balesinde dünyaca ünlü yabancı konuk sanatçılar Berlin Devlet Balesi baş dansçılarından Iana Salenko ve Daniil Simkin başrolde sahnede olacaklar." dedi.

Festivalin, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nden adını aldığını dile getiren Sağtürk, şöyle konuştu:

"Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali bu yıl sekizinci yaşını kutlarken, Türkiye ve dünyadan, opera ve bale sanatlarının en güzel örneklerini bir araya getiriyor. Sekizinci yaşında, sekiz performans ile izleyici karşısına çıkacak festivalimizde minik seyircilerimizi de unutmadığımızı belirtmeliyim. 29 Haziran günü iki seans halinde, 'Şekeronya' adlı çocuk oyunu İzmir'de, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde olacak. Sevgili çocuklarımızı festivalimize mutlaka bekliyoruz. Onlar adına bütün festivallerimizde güzel eserler koymaya çalışıyoruz. Onların varlıklarıyla operalarımız çiçek açıyor. Uluslararası konuk sanatçılarla birlikte klasik müzik ve dansın büyüsünü, değerli izleyicilerimize yaşatmayı amaçlıyor, sanat ile tarihin iç içe geçtiği festivalimizde, her bir performansı unutulmaz kılmaya gayret gösteriyoruz."

Sağtürk, 2 Temmuz'da Mozart'ın Osmanlı ve Türk kültür sanatını yansıttığı "Saraydan Kız Kaçırma" operasının, 5 Temmuz'da Carl Orff'un ünlü "Carmina Burana" sahne kantatının, 8 Temmuz'da Türk edebiyatının önemli eserlerinden "Aşk-ı Memnu" ve 11 Temmuz'da ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasının sahneleneceğini aktardı.

Festivalin son temsilinin "Zorba" balesi olduğunu kaydeden Sağtürk, Mikis Theodorakis'in müziğiyle sahneye taşınan balenin, 13 Temmuz'da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleneceğini bildirdi.

Sağtürk, İstanbul'daki Haydarpaşa Garı'nın durumuna da değinerek, "Garın, 'Atatürk Kültür Merkezi 2' olarak inşa edileceği haberini bakanlığımızdan duyduğumuzdan beri çok mutluyuz. Gerek genel müdür gerek sanatçı dostunuz olarak gerçekleştiğini görmeyi çok arzu ediyorum. Ayrıca önümüzdeki dönemde Ankara'da da çok daha büyük ve yeni bir sahneye kavuşma sürprizimiz olacak." diye konuştu.

Sağtürk, dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında sanatın, motivasyon sağlamak açısından çok büyük bir güce sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 8. Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika

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