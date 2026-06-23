9. Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika
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9. Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor

23.06.2026 22:03
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Festival, 26 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Efes ve Bornova'da çeşitli eserlerle düzenlenecek.

9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 26 Haziran-8 Temmuz'da Efes Antik Kenti ile Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce bu yıl 9'uncusu düzenlenecek festivalde, opera, bale, sahne kantatı ve çocuk oyunu olmak üzere toplam 5 eser, 8 temsille sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin açılışı, Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin klasik bale repertuvarının önemli eserlerinden "Kuğu Gölü" ile yapılacak.

Marius Petipa ve Lev Ivanov'un koreografisini hazırladığı, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un yorumuyla sahnelenecek eser, 26-27 Haziran'da saat 21.00'de Efes Antik Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.

Gösteride, orkestra şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahne alacak.

Festival kapsamında, Alman besteci Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı sahne kantatı, 30 Haziran ve 2 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Eser, orkestra şefi Vladimir Lungu ve koro şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu tarafından seslendirilecek. Çocuk korosunu ise Başar Ünal yönetecek.

Nikos Kazancakis'in romanından uyarlanan, koreografi ve librettosu Lorca Massine'e ait "Zorba" balesi de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 4 ve 5 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.

Festivalin kapanışı ise İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Tosca" operasıyla 8 Temmuz'da yapılacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserde, orkestrayı Roberto Gianola yönetecek, rejisini ise Yiğit Günsoy üstlenecek.

Festival kapsamında ilk kez sahne alacak İtalyan tenor Ivan Magri de "Tosca" operasında sanatseverlerle buluşacak.

Çocuklar için "Pamira ve Ağustos Böceği" sahnelenecek

Festivalde Yusuf Gençay'ın bestelediği, Nejat Şengün'ün yönettiği tek perdelik müzikli çocuk oyunu "Pamira ve Ağustos Böceği", 28 Haziran'da saat 13.00 ve 15.00'te Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde iki temsil olarak sahnelenecek.

Oyun, çocuklara ön yargılardan uzak, doğayı dinleyen ve sanatla güzelleşen renkli bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 9. Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika

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