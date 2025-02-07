950 Yıl Sonra \'Divanu Lugati\'t-Türk\' Sergisi

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kaşgarlı Mahmud'un "Divanu Lugati't-Türk" sözlüğünün yazılışının 950'nci yılına özel "Erdemin Başı Dil: Divanu Lugati't-Türk" sergisi açıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle Kazakistan Milli Müzesi'nde açılışı yapılan sergide, Divanu Lugati't-Türk'ün replikasının yanı sıra eserin tarihi, serüveni ve içeriğine dair bilgiler yer aldı. Aynı zamanda Ezgi Karayel'in sergi için özel tasarladığı ve Orhun yazıtlarından esinlenerek tek bir malzemeden yapılan kadın ve erkek kıyafet tasarımı da beğeniye sunuldu.

Açılış dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, eserin Türk dünyasını birleştirici anahtar görevini üstlendiğini söyledi.

Raimkulova, Vakıf olarak Türk halklarının günlük hayatına, kültürüne ve geleneklerine dair eşsiz bilgiler sunan eseri yazılışının 950'inci yılında yeniden tanıtmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da sergide bir araya gelmenin verdiği mutluluğu paylaşarak, "Sergi kapsamında 10 asır öncesinde hazırlanan bu eserden hala dersler çıkarabileceğimizi ve fikirler edinebileceğimizi gördüğümüzde, katılımcıların bu eserin gücünden ve sadeliğinden etkileneceğinden hiçbir kuşkum yok." ifadelerini kullandı.

Kapucu, serginin daha nice merkezlerde meraklılarla buluşmasının önemine işaret ederek, "Ortak mirasımızı bu şekilde hem evlatlarımıza hem de tüm dünyaya tanıtmanın tarihimize karşı da bir borcumuz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Eser, Türklere dair önemli bilgiler içeriyor

Türk Dünyası Vakfı Başkan Yardımcısı Osman Özsoy da sergiyi ilk kez geçen yıl kasım ayında Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlediklerini, ikincisini Astana'da açtıklarını kaydetti.

Eserin tek orijinal nüshasının bugün İstanbul'daki Millet Kütüphanesi'nde olduğundan bahseden Özsoy, şu bilgileri verdi:

"İçerisinde sadece kelimeler yok. Türklerin günlük hayatta nasıl yaşadıkları anlatılmış. ve o dönem Türklerin yaşadığı bir coğrafyayı gösteren harita da çizilmiş. Türkistan merkezli bu haritada o tarihte Türklerin hangi bölgelerde yaşadığı gösteriliyor."

Eserde 250 civarında ata sözünün bulunduğunu aktaran Özsoy, "Bunların 10 tanesine sergimizde yer verdik. Örneğin, 'gözden ırak olan gönülden ırak olur', 'damlaya damlaya göl olur' gibi atasözleri bugün hem Anadolu'da hem de Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'da da çokça kullanılıyor. Bu kültür birliğine, dil birliğine işaret ediyor. Türkçe demek ki binlerce yıldır bozulmadan yaşıyor." şeklinde konuştu.

Törene, Kazakistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Aida Balayeva, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev'in yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

Sergi, 23 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.