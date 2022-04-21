Abant Gölü'nün yüzeyindeki buzlar eridi - Son Dakika
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Abant Gölü'nün yüzeyindeki buzlar eridi

21.04.2022 10:09
Abant Gölü'nün yüzeyindeki buzlar eridi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyindeki buzlar çözüldü.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyindeki buzlar çözüldü.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 26 Ocak'ta donan Abant Gölü'nün yüzeyindeki buzlar, havaların ısınmaya başlamasıyla eridi.

Buzların erimesiyle gölün su seviyesi yükseldi.

Öte yandan karların erimeye başlamasıyla Abant Gölü'ne akan derelerin su seviyesinin yükselmesi sonucu zarar gören piknik alanlarında Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çalışma yürütüyor.

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Orta Doğu'da faaliyet gösteren turizm temsilcileri Abant'ta buluştu Orta Doğu'da faaliyet gösteren turizm temsilcileri Abant'ta buluştu

Abant, Bolu, Ocak, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Abant Gölü'nün yüzeyindeki buzlar eridi - Son Dakika


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