Acheron Amfi Tiyatro Yenilendi, Kültür ve Sanata Kapılarını Açtı

Karadeniz Ereğli'de amfi tiyatro yenilendi, kültür ve sanata kapılarını açtı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Cennet-Cehennem Ağzı Mağaraları içerisinde yer alan tarihi Acheron Amfi Tiyatro, özel girişimle restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Yaklaşık bin 500 kişilik kapasiteye sahip amfi tiyatro, yaz boyunca birçok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Uzun yıllardır Ereğli'de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren Serkan Ağaç tarafından yaklaşık 2 milyon TL'lik yatırımla yenilenen amfi tiyatro, bakımsız halinden kurtarılarak modern bir görünüme kavuşturuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Serkan Ağaç, "Cennet-Cehennem Ağzı Mağaraları içerisindeki eski bir yapı olan Acheron Amfi Tiyatro'yu alarak restore ettik. 10 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyoruz, ancak son bir yıldır bu yapıyı baştan sona yenileyerek hizmete sunduk. Devlet desteği almadan, tamamen kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Ereğli halkının kültür ve sanatla buluşması için elimizden geleni yaptık" dedi.

Ağaç, restorasyon sürecinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın her konuda yanlarında olduklarını ve kendilerine destek verdiklerini ifade ederek teşekkür etti.

Yaz etkinliklerinin "Acheron Yaz Etkinlikleri" adı altında devam edeceğini belirten Ağaç, "Bu akşam Cem Adrian konserimiz var. 1 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde çocuklara yönelik etkinliklerimiz olacak. Yaz boyunca birçok sanatçıyla programlarımız sürecek" diye konuştu.

Yenilenen Acheron Amfi Tiyatro, Ereğli ve çevre ilçelerden gelecek sanatseverlere kapılarını açtı. Vatandaşlar, düzenlenecek etkinliklere davet edildi.