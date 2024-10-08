Acı Kahve Filmi Antalya'da Gösterildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Acı Kahve Filmi Antalya'da Gösterildi

Acı Kahve Filmi Antalya\'da Gösterildi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Kahve filmi gösterildi, tartışmalı konular ele alındı.

08.10.2024 20:33
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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı Kahve" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Soner Sert'in yönettiği "Acı Kahve" filmi gösterildi.

Nişan töreni için kız tarafının evinde bir araya gelen ailelerin toplumsal cinsiyet rollerinden siyasal meselelere kadar birçok konuya değinilen filmde, Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Benian Dönmez, Name Önal ve Atay Yıldız rol alıyor.

Filmin gösterimi sonrası yönetmen ve senarist Soner Sert ve oyuncuların katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Sert, hikayenin tek mekanda geçtiğini ve filmi 10 günlük çalışmayla tamamladıklarını söyledi.

Filmde kız isteme sürecinde aileler arasında yaşanan tartışmaları anlattıklarını dile getiren Sert, "Küçük burjuva değerleri, değersizlikleri üzerine bir film yapmak istedim. Kız isteme sürecinde yaşananlar, her şeyi gözler önüne seriyor. Filmdeki küçük burjuva olayı ve erdemsizliklerini ortaya koyduk." dedi.

Sert, filmin, aileler arasında yaşanan erdemsizliklerden dolayı gençlerin yüzük takamamasıyla sona erdiğini anlattı.

Oyuncu Nazan Kesal da keyifli bir ekip çalışmasıyla 10 günde filmi çektiklerini ifade etti.

Filmde özel hayatında eleştirdiği bir anneyi canlandırdığını söyleyen Kesal, "Anne rolünü iyi oynadığımı çok düşünmüyorum. Rol aldığım anneyi çok eleştirdim. Bazen oynadığım karakterlerin haklı yanını bulmak isterim ama bu roldeki anneyi hiç doğru bulmadım. Bu filmin Türkiye'deki aile yapısını sorgulayan bir yanı var, çok içime sinen bir film oldu." diye konuştu.

Filmin konusu

Nişan töreni için kız tarafının evinde aileler bir araya toplanır. Kısa sürede gerginliklerini atan aileler rahat tavırlarla sohbet ederken damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu gelişme, toplumsal cinsiyet rollerinden siyasi meselelere değin bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur. Maskelerin atıldığı bu gecede herkesin rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalıştığı ortaya çıkar.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Acı Kahve Filmi Antalya'da Gösterildi - Son Dakika

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