Adana Film Festivali'nde Yeni Yarışma

Kültür Sanat

Adana'da bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk kez düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın finalistleri belirlendi.???????

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek festivaldeki yarışmaya 53 proje başvurdu.

Film eleştirmeni, senarist ve senaryo danışmanı Burak Göral, yazar ve senarist Doğu Yücel ile yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu'dan oluşan ön jüri, 7 senaryoyu finalist olarak belirledi.

"En İyi Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Ödülü" ile "Jüri Özel Ödülü" verilecek yarışmanın kazananları 28 Eylül'deki Büyük Ödül Töreni'nde açıklanacak.????????????????????????????