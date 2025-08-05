Adana'da Açık Hava Sinema Etkinlikleri

Adana'nın 8 ilçesinde, 6-13 Ağustos tarihlerinde açık hava sinema etkinlikleri düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan "Gezen Sinema Tırı", Pozantı, İmamoğlu, Karaisalı, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde vatandaşlarla buluşacak.

Sinema tırı, 6 Ağustos'ta Pozantı ilçesinden başlayacağı yolculuğunu, 13 Ağustos'ta Tufanbeyli'de tamamlayacak.

Etkinlik kapsamında sinema gösterimlerinin yanı sıra vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği çeşitli aktiviteler de gerçekleştirilecek.

Organizasyonun öncülüğünü ve koordinasyonunu yürüten TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, yaptığı açıklamada, etkinliğin yalnızca bir film gösterimi olmadığını, aynı zamanda ailelerin bir araya geldiği ve birlikte zaman geçirdiği sosyal bir buluşma olduğunu belirtti.

Adana'nın kuzey ilçelerinde yaşayan vatandaşların yaşadıkları yerde sinema keyfini sevdikleriyle paylaşmalarını hedeflediklerini kaydeden Karamık, "Yüzlerce kilometre yol gitmeden, sinema onların ayağına gelsin istedik. Ailelerin yan yana oturup birlikte izlediği, çocukların neşeyle koşuşturduğu bu sinema akşamları, sadece bir etkinlik değil, dayanışmanın, aile bağlarının, birlikte olmanın sıcaklığını hissettiren özel buluşmalar olacak." ifadelerini kullandı.

Projeye katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, kaymakamlara, belediye başkanlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden Karamık, etkinlik kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kurulacak istasyonlarda golf, badminton, denge oyunu, halat çekme, ip atlama, ebru sanatı gibi ücretsiz sportif ve sanatsal faaliyetlerin de yer alacağını kaydetti.