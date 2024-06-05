Adana'da Öğrencilerin Atık Malzemelerden Yaptığı Ürünler Sergilendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana'da Öğrencilerin Atık Malzemelerden Yaptığı Ürünler Sergilendi

Adana\'da Öğrencilerin Atık Malzemelerden Yaptığı Ürünler Sergilendi

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ile Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda 'Atmayalım, Değer Katalım' temasıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin atık malzemeler kullanarak yaptıkları oyuncak, üç boyutlu dekoratif ürünler ve resimler sergilendi. Öğrencilerin çalışmaları başarılı bulunarak başarı belgesi verildi.

05.06.2024 16:26
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Adana'da Dünya Çevre Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından atık malzemelerden yapılan ürünler sergilendi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ile Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda "Atmayalım, Değer Katalım" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu öğrencilerinin atık malzemeler kullanarak yaptıkları oyuncak, üç boyutlu dekoratif ürünler ve resimler sergilendi.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik, etkinlikte, öğrencilerin sergilediği ürünleri çok başarılı bulduğunu söyledi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Deniz Orhan da öğrencilerin atıklarla çok güzel çalışmalar yaptığını belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilere başarı belgesi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana'da Öğrencilerin Atık Malzemelerden Yaptığı Ürünler Sergilendi - Son Dakika

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