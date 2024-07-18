Adana'da Öğrencilerin El Sanatları Sergisi: Yüreğimde Gazze

Kültür Sanat

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde öğrencilerin hazırladığı el sanatları ürünlerinin yer aldığı, "Yüreğimde Gazze" konulu sergi düzenlendi.

Şehit Yunus Uğur Ortaokulundaki sergide, Seyhan Gençlik Merkezi ve Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin çeşitli tekniklerle tasarladığı 50 ürün yer aldı.

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, "Yüreğimde Gazze" temalı serginin açılışında, İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Filistin'de binlerce mazlumu katlettiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının sürdüğünü anlattı.

Konuşmaların ardından Gazze'de yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sergiyi gezen katılımcılar, öğrencilerin yaptığı eserleri inceledi.