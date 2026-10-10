Adana Lezzet Festivali'nde Vahide Nur Şahin ve Toprak Öz birinci oldular - Son Dakika
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Adana Lezzet Festivali'nde Vahide Nur Şahin ve Toprak Öz birinci oldular

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Adana Lezzet Festivali\'nde Vahide Nur Şahin ve Toprak Öz birinci oldular
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Adana Valiliğinin ev sahipliğinde 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Genç Şefler Yarışması yapıldı. Merkez Park'ta iki kategoride 20 kişinin mücadele ettiği yarışmada Vahide Nur Şahin 'Karakuş'un baharı', Toprak Öz ise 'Toprak ve deniz' yemeğiyle birinci oldular.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde "Genç Şefler Yarışması" gerçekleştirildi.

"Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla organize edilen festivale katılan genç şefler, Merkez Park'ta yapılan yarışmada hünerlerini sergiledi.

"Üniversiteli Genç Şefler" ve "Genç Şefler" kategorilerinde toplam 20 kişinin mücadele ettiği yarışmada hazırlanan yemekler jürinin beğenisine sunuldu.

Değerlendirme sonucunda "Üniversiteli Genç Şefler" kategorisinde Kapadokya Üniversitesi öğrencisi Vahide Nur Şahin, "Karakuş'un baharı" adlı yemeğiyle birinci oldu.

"Genç Şefler" kategorisinde de "Toprak ve deniz" adını verdiği yemeğiyle en fazla oyu alan Toprak Öz birinciliğe layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Lezzet Festivali'nde Vahide Nur Şahin ve Toprak Öz birinci oldular - Son Dakika
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