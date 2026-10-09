Adana Valiliği\'nin projesiyle tarihi Selamlık, Sofra Mirası Evi olarak açıldı

Adana'da kentin geleneksel lezzetlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Selamlık Sofra Mirası Evi" hizmete açıldı.

Seyhan ilçesinde bulunan Ulu Cami Külliyesi içerisinde yer alan ve Ramazanoğulları Beylik Sarayı'nın bölümlerinden biri olan tarihi Selamlık yapısının yeniden işlevlendirilmesiyle oluşturulan Miras Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Adana Valiliği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Adana'nın geleneksel mutfak kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Tarihi yapıda düzenlenen açılış programına kent protokolü katıldı. Programda, Adana'nın geleneksel yemek kültürüne ait lezzetlerin tanıtılması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

"Tarihi yapıya uygun, otantik şekilde düzenlendi ve misafirlerini bekleyecek"

Etkinlikte konuşma yapan Adana Valisi Mustafa Yavuz, 5 sene önce kurulan hayalin bugün gerçekleştiğini söyleyerek, "Tarihe yolculuk yapan bir bölgedeyiz. Türkiye'nin en büyük gastronomi festivaline ev sahipliği yapan Adana'mızda Lezzet Festivali'nin açılış gününde böyle anlamlı bir yerin açılması çok kıymetli. Çukurova'nın ve Adana'nın lezzetlerinin keşfedildiği ve araştırıldığı, bunların sunum haline getirilerek ziyaretçilere sunulacağı bir yer haline getirilecek. Burası tarihi yapıya uygun, otantik şekilde düzenlendi ve misafirlerini bekleyecek" dedi.

"Sizleri ailece, sevdiklerinizle ve tüm misafirlerinizle birlikte burada ağırlamaya hazırız"

Vali Yavuz, Selamlık Sofra Mirası Evi'nin Adana'ya gelip, yöresel lezzetleri tatmak isteyenlerin uğrak noktası olacağını dile getirerek, "İnşallah bu bölge bu tarihi ortamda, Adana'mızda daha başka hikayelerin yazıldığı, Adana'nın kültürüne, turizmine ve gastronomisine katkı sağladığı bir alan olacak. Sizleri ailece, sevdiklerinizle ve tüm misafirlerinizle birlikte burada ağırlamaya hazırız. Adana'nın bir başka yüzünün de olduğunu göstermenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Sofra Mirası Evi Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.