Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika
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Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor

03.10.2022 11:24

Adana Valisi Süleyman Elban, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne geçen yıl 300 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini belirterek, "Bu yıl 500 bin katılımcıyı geçeriz diye tahmin ediyoruz.

Adana Valisi Süleyman Elban, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne geçen yıl 300 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini belirterek, "Bu yıl 500 bin katılımcıyı geçeriz diye tahmin ediyoruz." dedi.

Elban, gazetecilere, 7-9 Ekim'de bu yıl 6. kez düzenlenecek festivalin geniş kitlelere duyurulması için hazırlık süreci boyunca çeşitli tanıtım toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Yoğun bir çalışmayla festivali daha iyi noktaya taşımak istediklerini ifade eden Elban, hazırlıkların genel anlamda tamamlandığını dile getirdi.

Elban, geçen yılki yoğun katılım ve bol içeriğin üzerine bu sene yeni içerikler ilave ederek katılımın daha da artmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 300 bin üzerinde bir katılımcımız vardı. Bu yıl 500 bin katılımcıyı geçeriz diye tahmin ediyoruz. Festival tarihini 2 ay önce ilan ettiğimizde hemen hemen otellerdeki odaların tamamı rezerve edildi. Civar illerdeki otellerin de birçoğunda rezervasyonlar dolma noktasına geldi. Bu kadar kalabalığın geldiği bir festivalde normal rutin hizmetler için ayrılmış yatak kapasitesinin yetmemesi çok normal, bunu bekliyorduk. Keyifli bir festival olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla da bu keyfi, lezzeti, samimiyeti, dostluğu artıracak her türlü etkinlikleri yoğun şekilde yapmak için çalışmalara devam ediyoruz."

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Kaynak: AA

Süleyman Elban, Adana, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika

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