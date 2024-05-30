Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Arsameia Ören Yeri'nde kazı çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Arsameia Ören Yeri'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde Arsameia Ören Yeri\'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, Arsameia Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarının 54 yıl sonra yeniden başladığını açıkladı. Kazı çalışmalarında saray kısmının duvarları ortaya çıkarılırken, ilerleyen süreçte ise bölgede yaşayan insanların alanları ve yapıları ortaya çıkarılacak. Kazı çalışmaları sonucunda tarihe ışık tutacak verilerin elde edilmesi hedefleniyor.

30.05.2024 09:43
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Arsameia Ören Yeri'nde 1970 yılında ara verilen kazı çalışmaları yeniden başladı.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı yol güzergahındaki Arsameia Ören Yeri'nin, Kommagene Kralı'nın yazlık sarayının bulunduğu bölge olduğunu, kazı çalışmalarının 54 yıl sonra yeniden başladığını söyledi.

Alkan, çalışmaların Müze Müdürlüğünce 10 kişilik ekiple yapıldığını dile getirerek, "Kazı çalışmalarında saray kısmının duvarlarını ortaya çıkarıyoruz. İlerleyen süreçte ise o dönem burada 10 bin insanın yaşadığı alanları ve yapıları ortaya çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

Kazı çalışmaları sonucunda tarihe ışık tutacak verileri elde etmeyi planladıklarını belirten Alkan, "Buradaki alanda birçok tokalaşma sahnesi ve yazıtlar var. Yerli ve yabancı turistleri bu alanı görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Arsameia Ören Yeri'nde kazı çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Arsameia Ören Yeri'nde kazı çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
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