Afyon haberleri! Gaziosmanpaşa'da 'Başkanla Çay Saati' buluşmaları başladı - Son Dakika
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Afyon haberleri! Gaziosmanpaşa'da 'Başkanla Çay Saati' buluşmaları başladı

02.10.2022 14:01
Afyon haberleri! Gaziosmanpaşa'da 'Başkanla Çay Saati' buluşmaları başladı

Afyon kültür sanat haberine göre Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Başkanla Çay Saati' buluşmaları başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Başkanla Çay Saati' buluşmaları başladı. İlki Sarıgöl Kent Konutları'nda yapılan programda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, konutlarda oturan sakinlerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Program kapsamında vatandaşlar, Usta ile doğrudan iletişime geçme imkanı buldu. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu programda Usta, taleplerin değerlendirilerek en hızlı şekilde çözüme kavuşması için çalışacaklarını söyledi. Ayrıca buluşmada Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi de site sakinlerine müzik ziyafeti sundu.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Programda konuşan Usta, "Buradaki maksadımız hem sizlerle hasbihal etmek hem de ilçemizi ilgilendiren, mahallemizi ilgilendiren hatta İstanbul'u ya da Türkiye'yi ilgilendiren, bize katkı sağlayacağınız tespitleriniz, önerileriniz olabilir. Onları paylaşmak, mahallemizdeki gelişmelerle, yapılan çalışmalarla ilgili sizlerle mütalaada bulunmak ve sizleri dinlemek için geldik. Burada bu işin sorumluları, yöneticileri, bizim bu mahalleden sorumlu başkan yardımcımız var, mahalleden sorumlu meclis üyemiz var. Hep birlikte sizleri dinlemek, kaynaşmak ve varsa bizlere öneri, tavsiye bunları sizlerden almak için buradayız. Arkadaşlar önerilerinizi not alacak, biz de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Afyon haberleri! Gaziosmanpaşa'da 'Başkanla Çay Saati' buluşmaları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyon haberleri! Gaziosmanpaşa'da 'Başkanla Çay Saati' buluşmaları başladı - Son Dakika
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