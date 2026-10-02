Durupınar Formasyonu'nda araştırma tamamlandı: Nuh'un Gemisi için 360 numune analiz edilecek - Son Dakika
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Durupınar Formasyonu'nda araştırma tamamlandı: Nuh'un Gemisi için 360 numune analiz edilecek

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Beş ülkeden yaklaşık 20 bilim insanının 28 Haziran'dan bu yana Doğubayazıt'taki Durupınar Formasyonu'nda yürüttüğü çalışmalar sona erdi. Toplanan 360'a yakın toprak numunesi Ankara'daki üniversite laboratuvarına gönderilecek. Vali Bozkurt, alanın Nuh'un Gemisi'ne ait olup olmadığı konusunda şimdilik bilimsel bir netlik bulunmadığını vurguladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ilişkin yürütülen 3 aylık saha çalışması tamamlandı. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacının katıldığı çalışmalarda 360'a yakın toprak numunesi alındığını açıkladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Üzengili köyü sınırlarında bulunan ve Durupınar Formasyonu olarak adlandırılan alanda Nuh'un Gemisi'ne ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalar tamamlandı. 28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacı katıldı. Jeofizik, jeoloji ve arkeoloji başta olmak üzere farklı disiplinlerin bir araya getirildiği araştırmada elde edilen veriler, bundan sonraki süreçte laboratuvar ortamında incelenecek.

360'A YAKIN NUMUNE LABORATUVARDA İNCELENECEK

Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu düşünülen alanda incelemelerde bulunan Vali Önder Bozkurt, araştırma ekibinin gerekli izin süreçlerinin ardından bölgede yaklaşık üç ay boyunca çalışma yürüttüğünü belirterek, projenin farklı bilim dallarını bir araya getirdiğini söyledi. Bozkurt, "Özellikle araştırma birçok farklı disiplini bir araya getiriyor. Hem jeofizik hem jeoloji hem de arkeoloji bilimleri. Hatta teoloji bilimini de bunun içerisine dahil etmek mümkün. Sizlerin de malum olduğu üzere Nuh'un Gemisi ve Nuh'un Tufanı birçok semavi dinin kitaplarında ve kendi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde ve surelerde de geçmektedir. İşte bu noktada bu araştırma, teknolojinin, arkeoloji ve jeoloji biliminin, jeofizik biliminin gelmiş olduğu araştırma ve gelişimde, özellikle teknolojik anlamda yeni alet ve makinelerin bu alanda kullanılmasıyla bir araya gelmiş olacak. Söylediğim gibi, beş farklı ülkeden 20'ye yakın araştırmacı burada görev aldı ve üç aylık çalışmalarını tamamladılar. Kış döneminde alandan gerek toprak numuneleri gerekse yeraltı gözlem cihazlarından elde ettikleri bulguları laboratuvar ortamında analiz edecekler. Yaklaşık 360'a yakın toprak numunesi alınmış durumda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin laboratuvarında bu numuneler incelenecek, araştırılacak ve sonuçları bilim dünyasına katkı anlamında kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

VALİ: BİLİMSEL KESİNLİK HENÜZ YOK

Nuh'un Gemisi'nin söz konusu alanda bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bilimsel bir kesinliğin olmadığını vurgulayan Vali Bozkurt, elde edilecek sonuçların beklenmesi gerektiğini belirtti. Bozkurt, "Şu an itibarıyla akademisyenlerimizden, araştırma ekibinin başındaki hocamızdan aldığımız bilgiler çerçevesinde bilimsel net bir kesinlik şu an için söz konusu değil. Nuh'un Gemisi'nin bu alanda olabileceğiyle ilgili bütün bilim çalışmaları, akademik literatür çalışmaları ele alınarak, teknolojik ve arkeolojik kazı ve aletlerle ortaya konulacak çalışmaların sonucunda belli bir noktaya belki ulaşılabilecek. Birkaç noktada bu konuyla ilgili araştırmalarda da bilimsel netlik şu an için henüz söz konusu değil. Dolayısıyla bu noktada bizler de kamu kurumlarının koordinasyonu anlamında, bilimin ışığında araştırma ekibine her türlü desteği ve kolaylığı sağlıyoruz. Bu tarz araştırmaların turizme, yerel ekonomiye ve bilimsel çalışmalara katkıları var. Elde edilecek sonuçlar kitaplarda, sempozyumlarda, bildirilerde ve makalelerde yer alacak, arkeoloji, jeoloji ve jeofizik alanında çalışan uzmanların yanı sıra üniversitelerin ve öğrencilerin de yararlanabileceği bir birikim oluşturacak" diye konuştu.

Bozkurt, araştırmaların Ağrı'nın tanıtımına ve turizmine de katkı sağladığını belirterek, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin Durupınar Formasyonu'nun yanı sıra Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nı da ziyaret ettiğini söyledi. Araştırmadan elde edilecek bilimsel sonuçların açıklanmasının ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı resmi ve bilimsel açıklamaların takip edilmesini istedi.

Kaynak: İHA
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