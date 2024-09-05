Ağustos Ayının Müzik Raporu: En Çok Dinlenenler ve Favoriler - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ağustos Ayının Müzik Raporu: En Çok Dinlenenler ve Favoriler

Ağustos Ayının Müzik Raporu: En Çok Dinlenenler ve Favoriler

Dijital müzik platformu fizy'de ağustos ayında en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, Emre Fel'in 'Sana El Pençe Durmam' adlı şarkısı birinci sıraya yerleşti. Tarkan en çok aratılan şarkıcı oldu. En çok dinlenen podcast kanalı ise 'Ortamlarda Satılacak Bilgi' olarak belirlendi. Ağustos ayında müzik en çok İstanbul'da dinlendi.

05.09.2024 12:38
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Dijital müzik platformu fizy'de ağustos ayının en çok dinlenen sanatçısı Semicenk olurken Emre Fel'in 'Sana El Pençe Durmam' adlı şarkısı birinci sıraya yerleşti. En çok aratılan şarkıcı listesinde ise Tarkan ilk sırada yer aldı.

Ağustos ayında fizy listelerinde birinci sıraya Emre Fel'in 'Sana El Pençe Durmam"' adlı şarkısı yerleşti. Ağustos ayının en çok dinlenen sanatçıları sıralamasında ise Semicenk aldı. En çok aratılan şarkıcılarda birincilik Tarkan'ın olurken, en çok izlenen videolarda, 'Pop Bizde Popcast fizy Özel Hadise Bölümü' öne çıktı. Ayın en çok dinlenen podcast kanalı ise 'Ortamlarda Satılacak Bilgi' oldu. Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında 'fizy Top 50 Yerli', 'fizy Trend', 'Karışık Kaset' ve 'En Yeniler' öne çıktı.

EN ÇOK ŞARKI İSTANBUL'DA DİNLENDİ

Fizy, Ağustos ayında en fazla İstanbul'da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ağustos Ayının Müzik Raporu: En Çok Dinlenenler ve Favoriler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos Ayının Müzik Raporu: En Çok Dinlenenler ve Favoriler - Son Dakika
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