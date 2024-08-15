Ahlat, büyük zaferin 953. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ahlat, büyük zaferin 953. yıl dönümüne hazırlanıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için hazır hale getiriliyor. Otağ, okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, geleneksel oyunlar ve konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlikler, geçmiş yıllardan daha renkli ve güzel olacak.

15.08.2024 15:20  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahlat, büyük zaferin 953. yıl dönümüne hazırlanıyor

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlı:

"Her şey geçmiş yıllardan çok daha renkli ve çok daha güzel olacak"

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, bu yıl 953. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri için hazır hale getiriliyor.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. İlçenin Çarho mevkisindeki 150 bin metrekare alan üzerinde kurulan millet bahçesindeki 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, geleneksel oyunlar ve konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca otağ içerisinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları açılacak ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

25 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlanacağı ilçede halkta heyecan başlarken, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu da etkinliklerin geçen yıllardan daha renkli ve güzel olacağını söyledi. Vali Karaömeroğlu, "Bu sene Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle de tüm milletimizin Malazgirt 1071 Zaferi kutlu olsun. Hazırlığımız, Okçular Vakfı ve İçişleri Bakanlığı mihmandarlığında son sürat devam ediyor. Her şey geçmiş yıllardan çok daha renkli ve çok daha güzel olacak. Büyük onur ve gururla hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz ve tüm misafirlerimizi de Ahlat'a bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da katılacağını beyan etti, büyük bir heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Etkinliklerin yapılacağı alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de, "Kubbet-ül İslam Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Arkamızda gördüğünüz han çadırı ve 50 tematik çadırımızla beraber inşallah bu fethi coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Aynı zamanda 50 tane dükkanımızla yine halkımıza bu anlamda hizmet vermeye hazırız. Personellerimizle, belediyemizle, kaymakamlığımızla ve bütün ilçemizle inşallah bu sene daha fazla, daha coşkulu bir şekilde Malazgirt Zaferi'ni kutlamak üzere burada bulunacağız. 23, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde tüm vatandaşlarımızı inşallah bu alana Kubbet-ül İslam Ahlat'a davet ediyoruz" dedi.

Bu sene Malazgirt Zaferi kutlamalarına biraz daha Ahlat'ı ve Ahlatlıyı dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Gülmez, "Yine eskiden olduğu gibi buzağı yarışmaları, yemek yarışmaları, taş işçiliği yarışmaları, aşıklar atışmalarıyla beraber birçok etkinliği burada bulabileceksiniz. Yine geçen yıllarda olduğu gibi at gösterileri, at yarışları, kökbörü, solo Türk, çelik kanat helikopter gösterileri başta olmak üzere birçok etkinlikle yine vatandaşlarımızın, halkımızın hizmetinde olacağız. Bu yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devletin zirvesindeki önemli isimleri yeniden Ahlat'ta ağırlayacağız ve 26 Ağustos'ta fethin yıl dönümünü kutlamak üzere Malazgirt'e yolcu edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alparslan, Malazgirt, Bitlis, Ahlat, Spor, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahlat, büyük zaferin 953. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de tarihi anlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitap ediyor TBMM'de tarihi anlar! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap ediyor
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
22:48 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar Astronotlar için korkutan tahmin 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 15:55:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ahlat, büyük zaferin 953. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement