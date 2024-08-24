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Ahlat'taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ediyor

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinliklere binlerce kişi katıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 953'üncüsü kutlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Program çerçevesinde ilçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağındaki 51 çadırda iller tanıtım yaparken; el sanatları sergileri, atlı oyunlar, gösteriler, Solo Türk, Jandarma Çelik Kanatların gösterileri ve konserler ise alana gelen binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izleniyor.

Kutlamalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, dün ve bugün kutlamalara binlerce kişinin katıldığını belirtti. Gülmez, "1071 Malazgirt etkinlikleri ilçemizde tüm hızıyla devam ediyor. Dün başlamış olduğumuz etkinliklere bugünde devam ediyoruz. 50 tematik çadır ve 1 han çadırımızla beraber halkımızın huzurundayız. İnşallah yarın da Cumhurbaşkanımızı karşılamak için hazırlanıyoruz. Tüm halkımızı Cumhurbaşkanımızı ağırlamaya bekliyoruz. Bu seneki temamız Kudüs ve Gazze'dir. Sloganımız ise Kubbetül İslam'dan Kubbetüs Sahraya selam olsun. Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize selam olsun. Böyle bir slogan ve mesajla dünyaya haykırmış olacağız. Dün itibari ile 1071 kutlamalarının en görkemli açılışına sahne oldu. Belki de en kalabalık ortamını oluşturmuş olduk" dedi.

Etkinliklere katılan vatandaşlardan Reşit Karakaplan ise alanda Filistin bayrağının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi adına etkinliğe katıldıklarını ifade eden Ercüment Doğdu ise "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 4. kez katıldık. Bizleri buraya davet edenlere çok teşekkür ediyoruz. Samsun'u tanıtan güzel ürünlerimizi getirdik" diye konuştu.

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de, Siirt Valiliği olarak yerlerini aldıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Malazgirt Zaferi kutlamalarında bizde Siirt Valiliği olarak Ahlat'ta yerimizi aldık. Siirt ilimize ait ürünlerimizi tanıtmak için buradayız. Gelen vatandaşlarımıza Siirt'imizin hem tarihi güzelliklerini hem de yöresel ürünleri tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.