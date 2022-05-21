AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, "Enformatik Cehalet" konulu söyleşide eğitimcilerle buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Üsküdar Eğitim Okumaları" kapsamında "Enformatik Cehalet" konulu söyleşide değerlendirmelerde bulundu.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Avcı'nın "Enformatik Cehalet" konulu söyleşisinde Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Üsküdar ilçesinde görev yapan okul ve kurum müdürleri ile öğretmenler yer aldı.

Açıklamada söyleşideki değerlendirmelerine yer verilen Avcı, "Enformatik Cehalet" kitabına atıflarda bulunarak, 2019 yılında başkanlığını da yürüttüğü Bilişim Teknolojileri ile Mücadele Komisyonunda alınan kararlar üzerinden günümüz teknoloji bağımlılığı ile ilgili birçok bilgi paylaştı.

Ayrıca öğretmenlik mesleğinin kutsiyetinden bahseden Avcı, bütün öğretmenlere ve okul müdürlerine teşekkür etti.

Daha sonra Avcı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen "Mehmet Genç Kütüphanesi"nin açılışına iştirak etti.

Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan ve her gün 24 saat açık olacak 15 bin basılı kitaptan oluşan kütüphanede aynı anda 250 kişi ders çalışabiliyor.

Nabi Avcı, açılış konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı Özer'e, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e böyle bir eseri kazandırdıklarından dolayı teşekkürlerini ileterek, Mehmet Genç'i rahmetle yad etti.