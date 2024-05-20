AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri\'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Türkmenoğlu, bölgede görevlilerden bilgi alarak restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Şehrin tarihi ve kültürel değerlerini korumak amacıyla Hüsrev Paşa Cami ve Kaya Çelebi Cami gibi önemli yapıları yeniden inşa ettiklerini ifade eden Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'nin canlandırılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

20.05.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Eski Van Şehri'nde inceleme yaptı.

Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bölgede görevlilerden bilgi alan Türkmenoğlu, restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Eski Van Şehrinin yeniden canlandıralacağını söyleyen Türkemenoğlu, "Şehrimizi önemsiyoruz. Burada Selçuklu ve Osmanlı mimarisi var. Biz burada özellikle 2 camiyi yeniden inşa ettik. Birisi Hüsrev Paşa Cami, diğeri Kaya Çelebi Cami. Kaya Çelebi Cami Osmanlı eseri olduğu için ayağa kaldırdık. Sonraki nesillere, burada yaşananların izlerini yansıtarak bu şehri inşa edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayhan Türkmenoğlu, Milletvekili, Kaya Çelebi, AK Parti, Cami, Van, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:43:33. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement