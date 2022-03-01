"Akif'in İzinde İstiklal Sergisi" tırı Bursa'da - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde hazırlanan, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy temalı eserlerin yer aldığı "Akif'in İzinde İstiklal Sergisi" tırı, Bursa'da ziyaretçileriyle buluştu.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü etkinlikleri kapsamında bu yıl, "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" temasıyla düzenlenen program valilikte başladı.

Açılış konuşmasını yapan Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, dedesinin bütün şiirlerinde, özellikle de Safahad şiirinde vatana olan aşkını, milletine olan sevgisini her daim gördüklerini dile getirdi.

"Ben belki Mehmet Akif Ersoy'un torunuyum ama hepiniz Mehmet Akif'in torunusunuz" diyen Ersoy, şöyle konuştu:

"Bursa, dedemin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bülbül şiirini burada yazmıştır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce 2022 yılı, 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' temasıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Böylesine kıymetli çalışmalara katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mete Kızılkaya da Milli Mücadele ruhunu, milletin birlik ve beraberliğini dizelerinde dile getiren Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesinin kendilerine her zaman yol gösterici olduğunu vurguladı.

Hayat boyu öğrenme kurslarında çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Kurslarımıza katılmak isteyen herkesi halk eğitim merkezlerimize davet ediyoruz. Bugün açılışını yapacağımız sergi tırımız da kursiyerlerimizin Mehmet Akif Ersoy'dan esinlenerek yaptıkları el işi eserlerden oluşuyor. 2022 yılını, 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' teması çerçevesinde 22 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da başlayıp, 12 Mart 2022 tarihinde Ankara'da sona erecek şekilde sırayla İstanbul, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Burdur, Konya, Kastamonu, Çankırı ve Ankara illerinde düzenleyeceğimiz etkinlerle gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalara katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu ise Türkiye Cumhuriyeti devam ettikçe Mehmet Akif Ersoy'u her zaman saygıyla anmaya devam edeceklerini ifade etti.

Programın ardından Akif'in İzinde İstiklal Sergisi tırı, kent meydanında ziyarete açıldı. 1 Mart'a kadar devam edecek sergide, hayat boyu öğrenme kurumlarındaki kursiyerlerin Mehmet Akif Ersoy'dan esinlenerek hazırladığı minyatür, hat, tezhip, keçe, ebru gibi tekniklerle yaptığı eserleri yer alıyor.