Kültür Sanat

Alanya'da Atatürk Evi ve Müzesi kapılarını açtı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu

"Özel günde Alanya Atatürk Evi'ni açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Özçelik:

"Sizler sayesinde ilk defa gezeceğim"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer:

"Alanya'nın ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir katkı"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü koordinesinde Alanya Müze Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları sonucunda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçede konakladığı Alanya Atatürk Evi ve Müzesi gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Alanya Atatürk Evi ve Müzesi'nin açılış törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Patat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Sahil Güvenlik 92. Bot Komutanı Üsteğmen Osman Karalay, Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, protokol üyeleri, davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesinde Arıkan Yılmaz Dim Meslekli ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Özel günde Alanya Atatürk Evi'ni açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Törende konuşma gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu güzel günde Cumhuriyetin kuruluşunun ilk adımlarını atıldığı olayların yıldönümünde Alanya Atatürk Evi'ni açmış olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Atatürk'ün 1935'te gelip konakladığı bu binayı Bakanlığımıza bağışlayarak 1987'den beri hem Alanya halkına hem de Alanya'ya yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm misafirlere böyle bir imkan sağlayan Azakoğlu ailesine özellikle anmak istiyorum onları şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Sizler sayesinde ilk defa gezeceğim"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Atatürk Evi'ni ilk defa ziyaret edeceğini belirterek, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin gururu sayılabilecek bir yolculuğa başladı ve o gün tarih olarak bugün böyle önemli özel bir günde de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Atatürk'ün Alanya'ya geldiğinde konakladığı ya da dinlendiği evi Alanya'ya yeniden kazandırdığı için böyle bir anıt ev sizden güzel insanlar içeride daha güzel, daha net daha temiz görebileceğiz. Ben de sizlerin sayesinde ilk defa burayı gezeceğim" diye konuştu.

"Alanya'nın ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir katkı"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise "Bugün bizim için Türk milleti için çok anlamlı bir gün. Ben buraya tayin olduğumdan beri ara sıra gündeme gelen ne zaman açılacak diye sorulan bir yerdi. Bizim de müze müdürlüğümüz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden takip ettiğimiz o süreci nihayete ermesi bizleri mutlu ediyor. Ata'mızın ziyaretinde kullandığı bu ev Alanya tarihinde Selçuklu'nun başkentliğini yapan önemli bir kentte o zamandan bu zamana kalan tarih eserlerle beraber aslında Cumhuriyet Dönemi eserlerinden de Alanya'nın ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir katkı" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmalarından ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Alanya Atatürk Evi'nin içini gezdi.