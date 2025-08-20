Ali Ertaş Yeni Evine Taşındı - Son Dakika
Kültür Sanat

Ali Ertaş Yeni Evine Taşındı

Ali Ertaş Yeni Evine Taşındı
20.08.2025 10:40
Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan Ali Ertaş, hayırseverlerin desteğiyle yeni evine taşındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle kirada oturduğu evinden ayrılmak zorunda kalan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, Kırşehirli hayırseverlerin desteğiyle kiralanan yeni evine taşındı.

Poligon Mahallesi'nde yaklaşık 9 yıldır yaşamını sürdüren 66 yaşındaki Ali Ertaş'ın ikamet ettiği apartmanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi.

Son zamanlarda maddi imkansızlıklar yaşayan Ertaş, bütçesine göre uygun bir ev aramaya başladı.

Ertaş'ın ev aradığını öğrenen Kırşehirli hemşehrileri duruma kayıtsız kalmadı ve kendisi için kiralık bir ev buldu.

Ali Ertaş, Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde tutulan ve tüm masrafları karşılanan yeni eve taşınmanın mutluluğunu yaşadı.

Ertaş, gazetecilere kendisine destekte bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Memleketi Kırşehir'den birçok kişinin yardımda bulunmak için aradığını belirten Ertaş, "Geniş bir ev bulamadık. Kırşehirliler geldi. 'Sana bir ev tutalım' dediler. Sağ olsunlar. Yine de geniş bir ev arıyorlar. Bulduğumuz an oraya geçiş yapacağız. O zamana kadar idare ediyoruz." diye konuştu.

"Bozkırın Tezenesi" ile olan anılarını unutamıyor

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen ağabeyi Neşet Ertaş ile olan anılarına da değinen Ertaş, şunları söyledi:

"Bir konser olurdu. Ağabeyim, 'Kardeşim şu sazı hazırla, gidelim' derdi. Çoğu zaman gittik. Ankara'dan veya başka yerden konser gelirdi. Düğünler gelirdi. Birlikte giderdik. Evde, dışarıda beraberdik. Birbirimize yardımcı olurduk. O beni yormak istemezdi. Ben onu yormak istemezdim. Rahat rahat giderdik. Yıllarca rahmetli olana kadar beraber yaşadık. İzmir'de rahmetli oldu. Onu buradan aldık. Kırşehir'e götürdük. Şimdi orada günlük 200-300 kişi mezarına gelip gidiyor. Ziyaret ediyorlar. Yani cenazesinde dahi geleni gideni çok. Öyle kendini sevdiren, saydıran, sayılan bir kişiydi. Müzikleri halen çalınıyor, söyleniyor."

Kaynak: AA

