Sanatçı Ali Kınık, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sahne aldı.
MHP Seydikemer İlçe Başkanlığınca "Gönüller Buluşması" etkinliği kapsamında belediye önünde düzenlenen programda, sanatçı Kınık sevilen türkülerini seslendirdi.
Ücretsiz konsere ilgi gösteren vatandaşlar, türkülere eşlik etti.
Konseri, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Tülin Tuncay, MHP İl Başkanı Burak Demirel, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Aksoy, MHP il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile davetliler izledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ali Kınık Seydikemer'de Konser Verdi - Son Dakika
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