Aliye Zorlu: Hobiyle Gelir Elde Ediyor

BURCU İNANIR KARAGÖZ/ EMİN ALPER - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Aliye Zorlu, kendi yetiştirdiği su kabakları ve atık malzemelerle hem evleri süslüyor hem de hobisini kazanca dönüştürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Deliballılar Mahallesi'nde doğup büyüyen 58 yaşındaki Zorlu, bir süre nakış öğretmenliği yaptı.

Daha sonra okul öncesi öğretmenliği eğitimi alan Zorlu, 23 yıllık anaokulu öğretmenliğinin ardından emekli oldu.

Emeklilikten sonra bir hobi arayışına giren Zorlu bu süreçte su kabağı yetiştirmeye başladı.

Yetiştirdiği su kabaklarıyla lambalar üreten Zorlu, ayrıca topladığı geri dönüşüm malzemeleriyle de hediyelik eşya yapıyor.

Ürettiklerini satarak hobisini gelire dönüştüren Aliye Zorlu, AA muhabirine unutulmuş kültürleri geleceğe taşımaya çalıştığını anlattı.

Evini eski eşyalarla adeta yeniden dizdiğini belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Burası çok eski bir ev ve evimde her şey eskidir. Ben yenileri verip eskileri almayı çok seviyorum. Eskilerin yaşanmışlıkları var. Şu sehpalar, oturduğum şu koltuk çok eski. Yeni televizyon sehpasını verip bir eski televizyon sehpası alıyorum. Şu duvardaki halılar eskilerden hep toplamışımdır çünkü onların çok güzel anıları, yaşanmışlıkları var. Benim için de bunlar çok özel ve güzel şeyler."

Zorlu, örgü sepet, ipek kozasından tepsi, gelin çiçeği, süs kabağı, sunum tabağı gibi birçok ürün yaptığını anlattı.

Çöpe atılan bir örtünün oyasını değerlendirip kolyeye dönüştürdüğünü ifade eden Zorlu, "Beni mutlu ediyor. Yaşanmışlıkları var. Belki anneannelerinin, babaannelerinin, neler gördü bu oya. Çöpe atılıp gidecekti ama şimdi kolye olarak beni süslüyor, güzelleştiriyor." diye konuştu.

Su kabağından süs eşyaları yapıyor

Zorlu, yetiştirdiği su kabağından yaptığı ürünlere değindi.

Desenleri doğaçlama tasarladığını, kimi tasarımların uzun süre uğraş gerektirdiğini kaydeden Zorlu, şöyle devam etti:

"Kabağın desenine, işleme tekniğine bağlı. Mesela Atatürk'ü işlemiştim. O benim için bir ay sürdü. Desenini çiziyoruz. Deseni çizdikten sonra yakma yaptım, delmesini yaptım. Sonra ışıklandırıyorsunuz, boncuklarını takıyorsunuz. O benim için bir ay sürdü. Tabii ki bunun yanında her gün akşama kadar oturmuyorum. Benim işlerim de var."

Zorlu, kursa giderek bu işi öğrendiğini, ardından üzerine koyarak devam ettirdiğini belirterek, "Severek yaptığım için onlar bana zor gelmiyor. Hobi artık bir iş gibi oldu. Aynı zamanda ben bundan para da kazanıyorum yavaş yavaş. Seviyorum, sevdiğim için bu işteyim." dedi.