Kültür Sanat

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Amasra 8 günde nüfusunun 100 katı turist ağırladı

Çeşm-i Cihan kent Amasra 8 günde 650 bin turist ağırladı

BARTIN - Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşm-i Cihan olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde havaların da sıcak gitmesi üzerine adete doldu taştı. Muhteşem doğası denizi, tarihi ve kültürü ile dikkat çeken Amasra, 8 günde nüfusunun 100 katı turist ağırladı

Muhteşem doğası ve denizi ile asırlardır dünyanın göz bebeği olarak nitelendirilen Amasra, Ramazan bayramı öncesinde insanların akınına uğradı. Karadeniz'in incisi Amasra 9 günlük bayram tatilini ve sıcak havaları fırsat bilen binlerce insanla doldu. Şehrin doğal güzelliklerinin keyfini süren ve balık ekmeğin tadına bakan insanlar, denizde ise tekne turlarına katılarak, tatil ve bayram sevincini yaşadı. Toplamda 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesine 8 günlük bayram tatilinde yaklaşık 650 bin kişi geldi. İlçedeki otel ve pansiyonlar dolup taşarken, yollarda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Bayramın ikinci günü yaklaşık 27 bini aşkın araç girişinin olduğu ilçede, 8 günde ise ilçeye giren araç sayının ise toplamda 150 bine ulaştığı öğrenildi. İlçe vatandaşı ve esnaf da sorunsuz bir dönem geçirdiklerini belirterek, yoğunluktan memnuniyetini dile getirdi.

8 günlük süreçte nüfusunun yaklaşık 100 katı, yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçede, insan yoğunluğunun Pazar günü de devam etmesi bekleniyor.