Amasra, Kültürel Değerleriyle Turist Çekiyor

"Sesamos" adıyla milattan önce 12'nci yüzyılda Fenikelilerin kıyılar boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, güneş, kum ve deniz üçlüsüne eklediği kültürel değerleriyle turist çekiyor.

Amasra Kalesi'nin 2013'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklendiği ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de öne çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesinin tamamlanmasıyla ilçe, deniz yoluyla gelen yabancı turistleri de ağırlıyor.

İlçeyi 11 ayda, konaklamalı 400 bin, kruvaziyer gemileriyle 30 bin, araç giriş çıkış verilerine göre belirlenen günübirlikçilerin de eklenmesiyle elde edilen sayıya göre 2 milyon 100 bini aşkın turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak, AA muhabirine, ilçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Karadeniz'in önemli turistik alanları arasında yer alan Amasra'da yılın turizm açısından oldukça verimli geçtiğini ve 6 bin olan ilçe nüfusunun özellikle yaz aylarında 60 bine çıktığını aktaran Koçak, "Amasra'ya yılın 11 ayında 2 milyonu aşkın turist geldi. İlçemiz için büyük önem taşıyan Amasra Limanı Projesi inşaatı tamamlanması, yat ve büyük yolcu gemilerine hizmet vermeye başlamasıyla liman sayesinde ilçeye denizden de turist gelmeye başlaması bölge turizmine de katkı sunuyor. Tarihi eserlerinin yanı sıra yeşilin her tonunu denizin mavisiyle bütünleştiren doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin Amasra'ya ilgisi her geçen gün artıyor." dedi.

"Gastronomi değerimiz çok önemli"

Koçak, Amasra'daki turizm potansiyelini artırmak için tarihi eserlerin, köprülerin ve müzenin restore edildiğini, ayrıca yolcu iskelesi ve tünel projesi gibi maliyeti yüksek yatırımların ilçeye kazandırılmasının turizm potansiyelini de arttırdığını anlattı.

Kültür varlıklarının da öne çıkmasıyla ilçeye olan ilginin arttığına işaret eden Koçak, Amasra Kalesi'nde süren ağaç temizliği, Roma dönemi Bazilika olarak yapıldığı tahmin edilen Bedesten binasında sürdürülen kurtarma kazılarında milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen su perisi heykelinin bulunmasının da ilçeye değer kattığını ifade etti.

Bedesten bölgesi, Kuş Kayası Yol Anıtı ve Fatih Sultan Mehmet'in kiliseden camiye çevirdiği Fatih Camisi'nde de ziyaretçi yoğunluğu oluştuğuna işaret eden Koçak, "Amasra'yı fethi sırasında gördüğü manzaradan etkilenen Fatih Sultan Mehmet'in, 'Çeşm-i Cihan', yani 'Dünyanın gözü, gözbebeği' olarak ifade etmesi ve UNESCO Miras Listesi'ne aday olmamızı sağlayan kalemiz, kültür turizmi açısından ilçeye olan ilgiyi arttırıyor. Gastronomi değerimiz de çok önemli. Misafirlerimiz, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüne hakim ilçede günlük balık çeşitleri ve yöresel sebzelerden oluşan marka tescilli Amasra salatasını tatma imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.

"Kruvaziyer gemileriyle yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra'yı Karadeniz'in vitrini olarak gördüklerini, sadece deniz, kum, güneşiyle değil, tarihi değerleri, ve gastronomi değerleriyle oldukça şanslı bir ilçe olduğunu dile getirdi.

Başta bayram tatilleri olmak üzere Ankara ve İstanbul'un yanı sıra tüm illerden yerli turist ağırladıklarını aktaran Çakır, "Sadece kruvaziyer gemileriyle yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bu uluslararası turizm sayesinde hem Amasra hem bölgenin ziyaretçi sayısı ve kalitesi de artıyor. Yıl içinde yaşadığımız sel ve fırtına dışında Amasra güzel bir sezon geçirdi. Yüzölçümü ve nüfusumuza oranla çok sayıda misafir ağırlamaya devam ediyoruz." dedi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını belirterek, ilçenin sonbahar ve kış aylarında kendine has güzelliğe sahip olduğunu vurguladı.