Amasya'da 'Sahne Sırası Sende' yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Amasya'da 'Sahne Sırası Sende' yarışması düzenlendi

30.03.2022 09:55

Amasya'da 'Sahne Sırası Sende' yarışması düzenlendiAMASYA Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlediği Kültür ve Sanat Yarışmaları çerçevesinde "Sahne Sırası Sende" adlı, Gençler Arası Ses ve İcra Yarışması düzenlendi.

Amasya'da 'Sahne Sırası Sende' yarışması düzenlendi

AMASYA Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlediği Kültür ve Sanat Yarışmaları çerçevesinde "Sahne Sırası Sende" adlı, Gençler Arası Ses ve İcra Yarışması düzenlendi. Yarışmada şarkılarını unutanlar ayakta alkışlandı.

Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması 18-29 Yaş Türk Müziği, 18-29 Yaş Popüler Müzik ve 18-29 Yaş Elektronik Müzik Yarışması olmak üzere 3 kategoride Amasya Üniversitesi konferans salonunda yapıldı. Yarışmacılardan bazı öğrencilerin yarışma heyecanından söyledikleri eserlerin sözlerini unuttular. Eserleri unutan öğrenciler, diğer yarışmacı arkadaşları ve seyirciler tarafından ayakta alkışlandılar.

Amasya Gençlik Hizmetleri Müdürü Şahin Gümüş, "Bakanlığımızın her sene düzenlemiş olduğu kültür ve sanat yarışmalarında bugün ses yarışmasını gerçekleştireceğiz. İl ve ilçelerimizden katılan gençlerimiz bugün inşallah sahnenin tozunu atacaklar. Tüm gençlerimize şimdiden başlarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Gençlik Hizmetleri Müdürü Şahin Gümüş'ün yanı sıra çok sayıda yarışmacı öğrenci ve seyirci katıldı. Popüler müzik kategorisinde Sena Okuyan 1. oldu, Türk müziği kategorisinde Eren Canbolat 1. olarak Samsun'da yapılacak olan bölge finallerinde Amasya'yı temsil etmeye hak kazandılar.

Yarışmalar hafta boyunca devam edecek, 1 Nisan 2022 Cuma günü Tiyatro yarışması Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi konferans salonunda yapılacak.

Amasya'da 'Sahne Sırası Sende' yarışması düzenlendi
Amasya'da 'Sahne Sırası Sende' yarışması düzenlendi
Amasya'da 'Sahne Sırası Sende' yarışması düzenlendi

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gençlik, Amasya, Müzik, İcra, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Amasya'da 'Sahne Sırası Sende' yarışması düzenlendi - Son Dakika


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