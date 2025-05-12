Ani Ören Yeri'nde 102. Yıla Özel Sergi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ani Ören Yeri'nde 102. Yıla Özel Sergi

Kars'ta 'Ani Ören Yerinin Hikayesi' sergisi, 244 eseriyle Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında açıldı.

12.05.2025 14:49
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CUMHURİYET'in 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında '102 yılda 102' sergi sloganıyla Kars'ta 'Ani Ören Yerinin Hikayesi' konulu sergi açıldı. 244 eserin yeraldığı sergide 196 eser ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, '102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi' kapsamında Türkiye - Ermenistan sınırındaki UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan Ani Ören Yeri'nin hikayesinin ele alındığı sergi açıldı. Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki sergide Ani'den çıkarılan 244 arkeolojik ve etnografik eser yeraldı. 196 eserin ilk kez görücüye çıktığı sergide Ani Ören Yeri'nden çıkarılan altın, gümüş, bronz, cam, taş ve metalden oluşan yüzük, küpe, kolye, bilezik, tepelik ve günlük yaşamda kullanılan malzemeler görücüye çıktı.

HİKAYELERİYLE ANLATIYORUZ

Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük, "Sergimizde özellikle 1892 yılından itibaren arkeolojik kazılarda elde edilen kültür varlıkları bir kronoloji halinde yer alıyor. İlk defa görülecek eserler var. Bu süreli sergileri yapmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi müzelerimizin depolarında korunan eserlerin vitrinlerde yer değişikliğiyle farklı açılardan ve konseptlerle hikayeleriyle birlikte anlatmaktır. Bu anlamda da Kars'ta gerçekleştirdiğimiz bu sergi çok özel bir sergi. Tüm halkımızı bu sergiye davet ediyorum, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Hakim Aslan ise 1892 yılında başlayan ve 2024 yılına kadar süre gelen kazılarda gün yüzüne çıkan 244 eserden 196'sının ilk defa sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

2025 KAZI SEZONUNU AÇTIK

Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda elde edilen ve çoğunluğu Ortaçağ'a ait eserlerin sergilendiğini kaydeden Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, şunları söyledi:

"2016 yılından beri UNESCO Dünya miras listesinde bulunan Ani'nin özellikle Anadolu'daki Türk İslam tarihi açısından önemi ortadadır. Sultan Alparslan'ın 1064 yılındaki fethi ile birlikte Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olmuş ve böylelikle Anadolu'daki Türk İslam şehirciliğinin ve Türk İslam mimarisinin de başlangıç noktasını oluşturmuştur. Tabii Ani'deki bilimsel arkeolojik kazılarımız bunun yanı sıra restorasyon, konservasyon ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığımızın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında hem de yatırım programı kapsamında 2025 yılı kazı sezonumuzu açtık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ani, sadece sadece toprak üstündeki anıtsal eserler veyahut toprak altında halen daha kazılmayı bekleyen mimari kalıntılarıyla değil aynı zamanda taşınır nitelikteki küçük buluntularıyla da ayrı bir dünya. Bu sergi bu dünyanın tanıtılmasına, toplumun her kesimi tarafından, vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilmesine ve bu eserlerin de gün yüzüne çıkarılmasına, tanıtılmasına da imkan veriyor. Cumhuriyetimizin "102. yılında 102 sergi" projesi kapsamında Kars Müzesi ortaklığıyla yapmış olduğumuz bu serginin "Ani" farkındalığına katkı sunmasını hedefliyoruz. Ani, 5000 yıllık bir kent. Yani Geç Kalkolitik Çağ'dan itibaren yerleşime sahne olmuş ve günümüze kadar da 5000 yıllık bir dönem geçirmiş. Buradaki eserlerde hiç şüphesiz Ani'nin ilk çağlarından itibaren günlük yaşama dair buluntuları içeriyor. Tabii Ani, nasıl ki bugünkü görünümüyle Ortaçağ'ın en ihtişamlı şehirlerinden biri ise doğal olarak çıkan buluntularda ağırlıklı olarak Ortaçağ'a ait ve burada sergilediğimiz eserlerde yine Ortaçağ hatta daha da özelleştirirsek Büyük Selçuklular dönemine ait sırlı seramikler, sırsız seramikler pişmiş topraktan yapılmalı bu eserlerin yanı sıra süs eşyaları, özellikle kemik ve camdan yapılmış bilezikler, boncuklar, bir altın grubumuzda bulunmakta. Ayrıca günlük kullanıma ait kap-kacak formlarında sergilendiği bölümler mevcut. Anide'deki kazılarda elde ettiğimiz her tür malzemeden, günlük kullanım eşyalarından tutun mimari, süs ve plastik unsurlara varıncaya her eseri bu sergide görmeniz mümkün."

Müzeye gelen davetliler, Ani'den çıkarılan eserlerin yeraldığı sergiyi gezdi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/ KARS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ani Ören Yeri'nde 102. Yıla Özel Sergi - Son Dakika

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