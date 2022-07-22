ANKAPARK'ın kapıları mevcut durumu görmeleri için vatandaşlara açılıyor - Son Dakika
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ANKAPARK'ın kapıları mevcut durumu görmeleri için vatandaşlara açılıyor

22.07.2022 14:00
ANKAPARK'ın kapıları mevcut durumu görmeleri için vatandaşlara açılıyor

ANKAPARK'ın 3 yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmesi sonrasında mevcut durumun görülebilmesi için tema parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açılacak.

ANKAPARK'ın 3 yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmesi sonrasında mevcut durumun görülebilmesi için tema parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 801 milyon dolara yapılan ve 3 yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz'da Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ın mevcut durumu, vatandaşlarca da görülebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "ANKAPARK'ın geleceğine vatandaşlar karar verecek." açıklamasının ardından tema parkta, 23-24 Temmuz'dan itibaren her hafta cumartesi ve pazar günleri ücretsiz ring seferleri yapılacak. 11.00-16.00 saatleri arasında ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden kalkacak olan otobüslerle, parkın içerisinde 20 dakikalık ring turları düzenlenecek.

Ring otobüsleri, her yarım saatte "Gazi Mahallesi (Küme Evleri) ANFA Güvenlik Apt. No: 175/1 Yenimahalle/ANKARA" adresinde bulunan ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü binasından hareket edecek.

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Kaynak: AA

Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ANKAPARK'ın kapıları mevcut durumu görmeleri için vatandaşlara açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKAPARK'ın kapıları mevcut durumu görmeleri için vatandaşlara açılıyor - Son Dakika
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