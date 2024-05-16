Ankara'da Rus Müzik Müzesi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara'da Rus Müzik Müzesi açıldı

Ankara\'da Rus Müzik Müzesi açıldı

Türk-Rus Dostluk Evi'nde Aliona Palazhcenko'nun girişimiyle açılan Rus Müzik Müzesi, Belarus ve Rusya büyükelçileri, Türk yetkililer ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Müzenin tasarlayıcısı Palazhcenko, müzik aracılığıyla Rusya ve Türkiye halklarını birbirine daha da yakınlaştırmak istediğini belirtti. Müzede, Rus müziği hakkındaki birçok eser ve eşya sergileniyor.

16.05.2024 18:15
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"Rus Müzik Müzesi", başkent Ankara'da bulunan Türk-Rus Dostluk Evi'nde açıldı.

Aliona Palazhcenko'nun girişimiyle oluşturulan Rus Müzik Müzesi'nin açılışına Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sergey Koritskiy, Rusya Kültür ve Bilim Merkezi (Rus Evi) Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Türk yetkililer ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Rybak, burada yaptığı konuşmada, sanatın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzenin tasarlayıcısı Palazhcenko da "Müziği seviyorum ve Türklerin de müziği sevdiğini biliyorum. Müzik aracılığıyla Rusya ve Türkiye halklarını birbirine daha da yakınlaştırmak istiyorum." dedi.

Müsteşar Koritskiy ise "Türklerin müziğin ne kadar sevdiğini, ona ne kadar yakın olduklarını, burada Rus müziğini ne kadar sevdiklerini biliyoruz." diye konuştu.

Müzede Rus müziği hakkındaki çok sayıda eser ve eşya sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Kaynak: AA

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