Ankara Esintisi Yarışması Sonuçlandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Ankara Esintisi: Türk Dünyasının 2026 Turizm Başkenti" temalı tasarım yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

"Türk Dünyasının 2026 Turizm Başkenti" ilan edilen Ankara'nın tarihi, kültürel mirası ve turizm potansiyelini genç tasarımcıların bakış açısıyla tanıtmayı amaçlayan yarışma, grafik ve mimari tasarım alanlarında eğitim gören Kazak öğrencileri bir araya getirdi.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Kulajanov Kazak Teknoloji ve İşletme Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen yarışmada genç tasarımcılar, Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerini Türk dünyasının ortak mirasıyla harmanlayarak hazırladıkları özgün projeleri jüriye sundu.

Finale kalan öğrenciler, çalışmalarını katılımcılara tanıtırken eserler, yaratıcılık, estetik yaklaşım, kültürel içerik ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

Astana'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende grafik ve mimari tasarım kategorilerinde dereceye giren öğrenciler açıklandı.

Grafik tasarım kategorisinde Kündana Kaziyeva birinci, Bayan Külpeisova ikinci, Laura Yegeubayeva ise üçüncü oldu.

Mimari tasarım kategorisinde de Lyubov Moiseyenko birinci, Aydana Koyşıbay ikinci ve İnabat Tınıştık üçüncü oldu.

Birincilere Türk Hava Yolları tarafından İstanbul'a gidiş-dönüş uçak bileti, dereceye giren yarışmacılara da Yunus Emre Enstitüsü ve sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatör Vekili Gülmira Yeşmanova, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın genç tasarımcıların yaratıcı potansiyelini geliştirmesinin yanı sıra Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel değerlerinin yeni neslin bakış açısıyla tanıtılmasına katkı sağlayan önemli bir kültürel platform olduğunu söyledi.

Yeşmanova, organizasyonun Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel işbirliğinin güçlenmesine ve gençler arasındaki etkileşimin artmasına da katkı sunduğunu belirtti.