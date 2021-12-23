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Antakya künefelik peyniri tescillendi - Son Dakika

Antakya künefelik peyniri tescillendi

23.12.2021 14:35

- Antakya künefelik peyniri tescillendi ATSO Başkanı Hikmet Çinçin: "Antakya Künefesi'nin uluslararası tesciline de müracaat ettik" Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden Antakya...

- Antakya künefelik peyniri tescillendi

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin:

"Antakya Künefesi'nin uluslararası tesciline de müracaat ettik"

HATAY - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden Antakya Künefesi'nin peynirine, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, daha önce Antakya Künefesinin coğrafi tescilini aldıklarını şimdi ise Antakya Künefelik Peynirinin coğrafi tescil belgesini aldıklarını belirterek, "Aynı zamanda Antakya Künefesi'nin uluslararası tesciline müracaat etmiş bulunmaktayız. Kısa süre içerisinde bunun müjdesini vereceğiz. Hatay, ülkemizde eşsiz mutfak kültürü ürünleri çeşitliliği ile müstesna bir yere sahiptir. Doğu ve batı mutfağının buluşma yeri olan kadim topraklar geçmişten günümüze bizlere miras kalan lezzetlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 2005 yılından bu yana coğrafi işaret sürecini yoğun bir şekilde yürütmekteyiz. Bu kapsamda Antakya mutfağı ile özleşen en popüler ürünümüz olan Antakya künefesinin Antakya künefelik peyniri ile coğrafi işaret tescil belgesini aldık" dedi.

Farklı şehirlerde değişik peynir cinslerinden künefe yapıldığını belirten Çinçin, "Künefenin lezzetinin sebebi Antakya künefelik peynirdir. Künefeyi birçok şehirde yapıyorlar. Zaman zaman bu peynire ulaşamadıkları için kaşar peyniri veya değişik peynir cinslerinden künefe yapmaya çalışıyorlar. Ama yapılan ürünün sadece adı künefe oluyor. Lezzeti künefe olmuyor" dedi.

Antakya künefelik peyniri tescillendi
Antakya künefelik peyniri tescillendi
Antakya künefelik peyniri tescillendi
Antakya künefelik peyniri tescillendi

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Hikmet Çinçin, Antakya, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antakya künefelik peyniri tescillendi - Son Dakika


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