Antakya'nın Mozaik Sanatı: Doğu'nun Kraliçesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antakya'nın Mozaik Sanatı: Doğu'nun Kraliçesi

27.05.2025 20:15
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Serap Akgöl, 140 günde 500 bin mozaik taşla 'Doğu'nun Kraliçesi Antakya' eserini yarattı.

Binlerce mozaik taşını 140 günde ilmik ilmik işleyerek Doğu'nun Kraliçesi Antakya'yı ortaya çıkardı

HATAY - Hatay'da mozaik sanatçısı Serap Akgöl'ün 500 binden fazla taşı ilmik ilmik işleyerek, 140 günlük çalışmayla ortaya çıkardığı 'Doğu'nun Kraliçesi Antakya' adlı eseri mest etti.

Asrın felaketinde yıkım yaşayan Hatay'da depremzede sanatçıların, sanatlarını icra etmeleri ve kültürel bir nokta oluşturmak adına Hatay Valiliği tarafından Defne ilçesine 'Kültür Sanat Çarşısı' inşa edilmişti. Hatay Valilisi Mustafa Masatlı'nın öncülüğünde bölgenin kültürünü yansıtmak ve yaşatmak adına kurulan çarşıda atölyesi bulunan mozaik sanatçısı Serap Akgöl, çarşının giriş kapısına devasa mozaik yaptı. Eseriyle Antakya'nın medeniyetler şehri olduğunu anlatmak isteyen Akgöl, 500 binden fazla mozaik taşını ilmik ilmik işleyerek 140 günde 'Doğu'nun Kraliçesi Antakya' adlı eserini ortaya çıkardı. Mest eden eser üzerinde; Habibi Neccar Camii, Saint Pierre Kilisesi, Antakya Köprüsü ve Asi Nehri yer alıyor.

"Bu çalışmamı 500 binden fazla mozaik taşıyla yaptım, bütün taşları tek tek elimde kestim"

Çalışmasını 140 günde 500 binden fazla taş keserek yaptığını ifaden eden ifade eden mozaik sanatçısı Serap Akgöl, "Ben Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı mozaik sanatçısıyım. Mozaikcilik yaparak 35 yıldır sanatımı icra ediyorum. Geçmişten günümüzü Antakya yansıttım. Doğu'nun kraliçesi Antakya, biliyorsunuz ki Roma döneminde Antakya'nın en büyük şehri ve en ihtişamlı şehriydi. Orta Doğu'nun kraliçesi Antakya olarak tasarladım. Yanlarında bulunan iki asker ise Habibi Neccar hazretlerine Allah inancını yaymak için gelen Hazreti İsa'nın iki havaresidir. Orta kısımda medeniyetler şehrini simgeleyen Habibi Neccar Camii, Saint Pierre Kilisesi, Antakya köprüsü ve Asi Nehri yer alıyor. Bunları harmanlayarak medeniyetler şehrini yansıtacak bir eser yapmak istedim. Bu çalışmanın tamamı 140 gün ve gece gündüz çalışmalarım sayesinde bitirdim. Bu çalışmamı 500 binden fazla mozaik taşıyla yaptım, bütün taşları tek tek elimde kestim "dedi.

"Bir sanatçı olarak bu şehir 9'uncu defada ayağa kalkacağına yürekten inanıyorum ve Antakya'yı anlatan bir eser oldu"

Yaptığı çalışmanın Antakya'yı anlatan bir eser olduğuna değinen mozaik sanatçısı Serap Akgöl, "Bu çalışmam insanlar tarafından çok güzel tepkiler aldı. Her gelen insan çalışmanın önünde fotoğraf çekiliyor. Antakya'yı anlatan güzel bir eser oldu çünkü çok kadim bir şehirde yaşıyoruz. Antakya, 8 defa yıkılmış bir şehir ve her seferinde Anka kuşu misali ayağa kalkmış bir şehir. Bir sanatçı olarak bu şehrin 9'uncu defada ayağa kalkacağına yürekten inanıyorum. Bu sebeple de bu eseri memleketime yapmış bulunmaktayım tamamen, Antakya'yı anlatan bir eser oldu. Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, gerçekten biz sanatçıları tekrar bir araya getirerek kültür sanat çarşısını oluşturdu. Bizleri burada tek çatı altında topladı ve o kadar kıymetli ki Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antakya'nın Mozaik Sanatı: Doğu'nun Kraliçesi - Son Dakika

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