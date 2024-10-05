61. Uluslararası Antalya Altın Portakal'da Saadet Işıl Aksoy ödülünü katledilen İkbal ve Ayşegül'e adadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal'da Saadet Işıl Aksoy ödülünü katledilen İkbal ve Ayşegül'e adadı

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Sinema dünyasının ünlü isimleri, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreninde kırmızı halıda yürüdü. Geçen yıl sansür tartışmaları nedeniyle iptal edilen festival, bu yıl "Hikayemiz Birlikte" temasıyla tekrar sanatseverlerle buluştu. Özel gecenin açılış konuşmasını Saadet Işıl Aksoy yaptı. Aksoy sözlerine "Katledilen kız kardeşlerimizi saygıyla anıyorum" ifadeleriyle başladı.

05.10.2024 21:16  Güncelleme: 22:02
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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.
Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Saadet Işıl Aksoy, sözlerine katledilen kadınları anarak başladı. Festival nişanını öldürülen kız kardeşleri adına alan Işıl Aksoy, herkes için adalet talebinde bulundu.

Bu yıl jüri başkanı Ferzan Özpetek'in önerisiyle Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerde olduğu gibi bir festival yüzü belirlendi. Festival yüzü seçilen Saadet Işıl Aksoy, "2007'de genç yetenek olarak gelmiştim şimdi ev sahibiyim festivalin yüzü olarak alıyorum. Bu ödülü öldürülen kız kardeşlerim için alıyorum ve herkes için adalet diliyorum dedi" ifadelerini kullandı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal\'da Saadet Işıl Aksoy ödülünü katledilen İkbal ve Ayşegül\'e adadı
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal'da Saadet Işıl Aksoy ödülünü katledilen İkbal ve Ayşegül'e adadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Berat Yavuz:
    ünlüler sdc duyar kasıyor hayvanlar için sokak dökülenler çocuklar kızlar içinde dökülenler samimiyet gorelim 0 0 Yanıtla
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