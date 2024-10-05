61. Uluslararası Antalya Altın Portakal\'da Saadet Işıl Aksoy ödülünü katledilen İkbal ve Ayşegül\'e adadı

Kültür Sanat

Diyet yapmak beyne zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi

Cem Garipoğlu\'nun mezarından kefen yerine başka bir şey çıktı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Saadet Işıl Aksoy, sözlerine katledilen kadınları anarak başladı. Festival nişanını öldürülen kız kardeşleri adına alan Işıl Aksoy, herkes için adalet talebinde bulundu.

Bu yıl jüri başkanı Ferzan Özpetek'in önerisiyle Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerde olduğu gibi bir festival yüzü belirlendi. Festival yüzü seçilen Saadet Işıl Aksoy, "2007'de genç yetenek olarak gelmiştim şimdi ev sahibiyim festivalin yüzü olarak alıyorum. Bu ödülü öldürülen kız kardeşlerim için alıyorum ve herkes için adalet diliyorum dedi" ifadelerini kullandı.