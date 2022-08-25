Antalya'daki simge yapılar gastronomi ve turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Antalya'daki simge yapılar gastronomi ve turizme kazandırılacak

25.08.2022 14:45

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehrin simge yapılarını gelecek nesillere ulaştırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehrin simge yapılarını gelecek nesillere ulaştırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Böcek, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Zeki Özen ile kentin simge yapılarından Vatan Kahvesi'ni turizm ve gastronomiye kazandıracak protokol imzaladı.

Törende konuşan Başkan Böcek, protokollü kentin simge yapılarından Vatan Kahvesi'ni, turizme katkı sağlayan bir merkez haline getireceklerini belirtti.

Antalya'da hafızalarda önemli yer edinen yapıları yeniden canlandırmaya çalıştıklarını ifade eden Böcek, "1983'te yıkılan yapılardan olan Vatan Kahvesi'ni, aslına uygun olarak yeniden kent hayatına kazandırdık. İmzaladığımız bu protokolle, Vatan Kahvesi'nin kentin kültürel değerlerini tanıtmasını ve gastronomi turizmine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Ayrıca Barbaros Çay Bahçesi, Atatürk Kapalı Spor Salonu, İpekböcekçiliği Merkezi ve Halkevi Binası gibi birçok kent değerini tekrar canlandırıyoruz. Şehrin simge yapılarını gelecek nesillere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Vatan Kahvesi'nin de içerisinde yer aldığı Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı'nda 23-25 Eylül tarihlerinde Akdeniz bölgesinin tüm otellerinin destekleriyle Uluslararası Gastronomi Fuarı düzenleyeceklerini kaydeden Böcek, ayrıca turizm ve yeme içme sektörüne nitelikli personel yetiştirmek için sertifika programları ile Uluslararası Antalya Kahve Festivali düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Dernek başkanı Zeki Özen de kuruluş amaçlarından birisinin Antalya gastronomisine katkı sağlamak olduğunu, bu amaçla protokolü imzaladıklarını vurguladı.

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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'daki simge yapılar gastronomi ve turizme kazandırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki simge yapılar gastronomi ve turizme kazandırılacak - Son Dakika
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