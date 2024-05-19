Antalya'da deniz korteji Denizde 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya'da deniz korteji Denizde 19 Mayıs coşkusu

Antalya\'da deniz korteji Denizde 19 Mayıs coşkusu

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla süslenen onlarca deniz aracı, tarihi Kaleiçi yat limanından Konyaaltı ilçesine doğru deniz korteji gerçekleştirdi.

19.05.2024 16:53  Güncelleme: 16:57
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Antalya'da deniz korteji

Denizde 19 Mayıs coşkusu

ANTALYA - Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla süslenen onlarca deniz aracı, tarihi Kaleiçi yat limanından Konyaaltı ilçesine doğru deniz korteji gerçekleştirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya'da törenler düzenlendi. Sabah Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin ardından, Kaleiçi Marina'dan Konyaaltı Varyant'a kadar teknelerle deniz korteji yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nden hareket eden deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, jet-ski ve kayıklar kortej oluşturarak Konyaaltı Falezleri'ne doğru hareket etti. Konyaaltı bölgesinde de birçok denizcinin eşlik ettiği bayraklarla donatılmış tekneleri ve flyboard gösterisini, çevredekiler ilgiyle izledi.

Flyboard gösterisi dikkat çekti

Atatürk bayraklarının asıldığı teknelere, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi botu da eşlik etti. Deniz korteji Kaleiçi'nden başlayıp Konyaaltı Sahili'ne kadar gelirken, renkli meşaleler yakan tekneler ve Konyaaltı Sahili'nden eşlik eden jet-ski'ye bağlanan özel mekanizma ile çalışan flyboard'u kullanan 4 denizcinin gösterisi unutulmaz anlara sahne oldu. Denize oluşan korteje Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter de havadan destek verdi. Kortej sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Göksu adlı geminin, kortej gemilerini selamlaması da alkış topladı.

Akşam devam edecek

Öte yandan kutlamalar çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından akşam saat 19.30'da Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar meşaleler eşliğinde fener alayı yürüyüşü gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonundaki yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de Buray konser verecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da deniz korteji Denizde 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da deniz korteji Denizde 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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