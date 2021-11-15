Antalya'da minik şefler Gastronomi, Kültür ve Sanat Festivali'nde buluşacak - Son Dakika

Antalya'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde minik şeflere yönelik Gastronomi, Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Gastronomi Kültür ve Turizm Derneğince gerçekleşecek festivale, Antalya ve Diyarbakır Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Kepez ve Kaş Belediyeleri, Antalya Tanıtım Vakfı ve Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı (AYÇOV) destek verecek.

Festival, Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti'nde gerçekleşecek.

Festivalin Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) düzenlenen bilgilendirme toplantısında AGC Başkanı İdris Taş ile bir araya gelen Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşanöz, festivale ilişkin açıklamalarda bulundu.

Festivali medeniyetler beşiği Patara'da yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Coşanöz, etkinliğe destek veren kurumlara teşekkür etti.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise festivale ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Festival birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak

Usta şefler Doğa Çitçi ve Hüseyin Kayır'ın çeşitli sunumlar yapacağı festival kapsamında, İzmir Yorglass Barış Çocuk Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) Sanatçısı Doç. Dr. Leyla Bayramoğulları, çocuk piyanist İpek Nisa Göker ile Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası sahne alacak.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın mitolojik hikaye anlatımı yapacağı programda, Anna Rus Çocuk Bale Okulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi dansçıları gösteri gerçekleştirecek.

Demre Müzesi ile Aziz Nicholas Kilisesi'nin ziyaret edileceği festival minik şeflerin kep giyme töreniyle sona erecek.