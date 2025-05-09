Antalya'da Tarladan Sofraya FoodFest Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Antalya'da Tarladan Sofraya FoodFest Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası FoodFest Antalya, Kumluca'da domates hasadı etkinliğiyle başladı. Başkan Muhittin Böcek, yerel üreticilere destek vererek tarımın önemi vurgulandı.

09.05.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da tarladan sofraya yolculuk başlıyor, FoodFest'in hasat durağı Kumluca oldu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Tarladan sofraya, Antalya'dan dünyaya" mottosuyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası FoodFest Antalya'nın domates hasadı etkinliğini Kumluca'da başlattı. Serada ürün toplayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üreticilere verilen destekleri aktardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 4. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, festivalin ilk hasat etkinliği Kumluca'da düzenlendi. Örtü altı üretimde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Kumluca, modern seracılık teknikleriyle domates başta olmak üzere biber, patlıcan, salatalık gibi ürünleri dört mevsim yetiştirerek hem iç piyasa hem de ihracat için önemli bir katkı sağlıyor.

Hasat etkinliği kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi cam serada üreticilerle birlikte domates topladı.

"Üreticinin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

Festivalin açılış hasadını gerçekleştiren Başkan Böcek, Kumluca'yı pilot bölge ilan ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Öncelikle 4. FoodFest Gastronomi Festivalimizin ilk hasadını bugün burada başlatıyoruz. Antalya'mız, turizmin yanı sıra verimli topraklarıyla tarımda da ilk sıradadır. 21 halimizde 1938 tüccar ve komisyoncu var; Türkiye'nin işlem hacmi en yüksek ili konumundayız. Kumluca da bu sürecin en önemli aktörlerinden biri. Yerelden kalkınma hedefiyle üreticilerimize destek veriyoruz. Cam seralardaki üretim şartlarını dijital tarım sistemleriyle izlemelerini sağlıyoruz. Ayrıca 53 sulama kooperatifimizin enerji giderlerinin yüzde 85'ini biz karşılıyoruz."

Antalya'nın zengin bitki çeşitliliğine de değinen Böcek, 700'ün üzerinde endemik bitkinin yetiştiği topraklarda şu an 19 ürünün coğrafi işaretli olduğunu, bu sayının artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yerli üreticiye ve gastronomiye katkı

"FoodFest Antalya" sadece gastronomi festivali değil, aynı zamanda üreticiyle tüketiciyi buluşturan, yerel tarımı görünür kılan ve Antalya'nın tarımsal potansiyelini dünyaya tanıtan bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Festivalin önceki yıllarında tavşan yüreği zeytin (Antalya merkez), mor üzüm (Gündoğmuş) ve avokado (Alanya) hasatları yapılmıştı. Bu yılki dördüncü durak ise domatesin başkenti olarak bilinen Kumluca oldu.

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Kumluca, Antalya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Tarladan Sofraya FoodFest Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:03:30. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Tarladan Sofraya FoodFest Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.