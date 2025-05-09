Antalya'da Tarladan Sofraya FoodFest Başlıyor

Antalya'da tarladan sofraya yolculuk başlıyor, FoodFest'in hasat durağı Kumluca oldu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Tarladan sofraya, Antalya'dan dünyaya" mottosuyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası FoodFest Antalya'nın domates hasadı etkinliğini Kumluca'da başlattı. Serada ürün toplayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üreticilere verilen destekleri aktardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 4. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, festivalin ilk hasat etkinliği Kumluca'da düzenlendi. Örtü altı üretimde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Kumluca, modern seracılık teknikleriyle domates başta olmak üzere biber, patlıcan, salatalık gibi ürünleri dört mevsim yetiştirerek hem iç piyasa hem de ihracat için önemli bir katkı sağlıyor.

Hasat etkinliği kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi cam serada üreticilerle birlikte domates topladı.

"Üreticinin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

Festivalin açılış hasadını gerçekleştiren Başkan Böcek, Kumluca'yı pilot bölge ilan ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Öncelikle 4. FoodFest Gastronomi Festivalimizin ilk hasadını bugün burada başlatıyoruz. Antalya'mız, turizmin yanı sıra verimli topraklarıyla tarımda da ilk sıradadır. 21 halimizde 1938 tüccar ve komisyoncu var; Türkiye'nin işlem hacmi en yüksek ili konumundayız. Kumluca da bu sürecin en önemli aktörlerinden biri. Yerelden kalkınma hedefiyle üreticilerimize destek veriyoruz. Cam seralardaki üretim şartlarını dijital tarım sistemleriyle izlemelerini sağlıyoruz. Ayrıca 53 sulama kooperatifimizin enerji giderlerinin yüzde 85'ini biz karşılıyoruz."

Antalya'nın zengin bitki çeşitliliğine de değinen Böcek, 700'ün üzerinde endemik bitkinin yetiştiği topraklarda şu an 19 ürünün coğrafi işaretli olduğunu, bu sayının artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yerli üreticiye ve gastronomiye katkı

"FoodFest Antalya" sadece gastronomi festivali değil, aynı zamanda üreticiyle tüketiciyi buluşturan, yerel tarımı görünür kılan ve Antalya'nın tarımsal potansiyelini dünyaya tanıtan bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Festivalin önceki yıllarında tavşan yüreği zeytin (Antalya merkez), mor üzüm (Gündoğmuş) ve avokado (Alanya) hasatları yapılmıştı. Bu yılki dördüncü durak ise domatesin başkenti olarak bilinen Kumluca oldu.