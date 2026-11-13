Antalya'daki COP31 Yeşil Bölge 582 bin 244 metrekarelik alanda kültürü ağırlıyor - Son Dakika
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Antalya'daki COP31 Yeşil Bölge 582 bin 244 metrekarelik alanda kültürü ağırlıyor

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Antalya\'daki COP31 Yeşil Bölge 582 bin 244 metrekarelik alanda kültürü ağırlıyor
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Antalya\'daki COP31 Yeşil Bölge 582 bin 244 metrekarelik alanda kültürü ağırlıyor
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Antalya'daki COP31 kapsamında oluşturulan 582 bin 244 metrekarelik Yeşil Bölge, kültürel değerleri, el sanatlarını ve çevre dostu uygulamaları ziyaretçilerle buluşturuyor. Alanda Sıfır Atık Mutfağı ve Gaziantep Evi tanıtılırken, ziyaretçiler etkinlikleri eğitici buluyor.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan 582 bin 244 metrekarelik Yeşil Bölge, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait kültürel değerleri, geleneksel el sanatlarını ve çevre dostu uygulamaları ziyaretçilerle buluşturuyor. Sıfır Atık Mutfağı'ndan geleneksel mimariye, el sanatlarından iklim farkındalığı etkinliklerine kadar birçok çalışmanın yer aldığı alanda Gaziantep Evi'ni tanıtan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Geleneksel ürünü yerelden evrensele, gelenekten geleceğe taşıyan bir tasarım ortaya koyduk" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında hazırlanan Yeşil Bölge, kültür, sanat ve sürdürülebilir yaşam temalı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Alanda Türkiye Pavilyonu, Bilim Merkezi, Yeşil Sanayileşme, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Kültür ve Medeniyet, COPArt ve Start-up Zone yapıları bulunuyor. Yeşil Bölge'deki "7 Bölge 7 Mutfak" alanında oluşturulan Sıfır Atık Mutfağı'nda gıda israfının önlenmesi ve atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik uygulamalar tanıtılırken, Kültür ve Medeniyet Pavilyonu'nda Türk tarihi, geleneksel el sanatları ve kültürel değerler ziyaretçilere aktarılıyor.

Geleneksel el sanatları ziyaretçilerle buluşuyor

Kültür ve Medeniyet Pavilyonu'nda geleneksel el sanatlarının yanı sıra doğa temalı görsel sunumlar da yer alıyor. Kelebeklerin ve doğanın farklı güzelliklerinin ekranlara yansıtıldığı alanda, geleneksel Döşemealtı halıcılığı da tanıtılıyor. Pavilyonda çalışmalarını sergileyen halı restorasyon uzmanı Ali Canlı, mesleğini çocukluğundan bu yana sürdürdüğünü belirterek, "Ben ilkokul birinci sınıftan beri bu işle uğraşıyorum. Kardeşlerim de devlet sanatçısı, ben de devlet sanatçısıyım. İki çocuğumu bu meslekten kazandıklarımla büyüttüm. Evliliğimi, her şeyimi bu işten kazandım. Ben halı tamircisiyim, halı restorasyon uzmanıyım. Bu işi severek yapıyorum. Bazen neredeyse 24 saat çalıştığım günler oluyor. Ölünceye kadar bu işi devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.

COP31 Yeşil Bölge'yi ziyaret eden Ayşe Türkoğlu, alanda gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mükemmel. Büyük bir farkındalık oluşturdu. Çok iyi hazırlanmış. Üstelik yapılan çalışmalarda tohum ekiliyormuş. Bu da güzel bir katkı sağladı. Çok mutlu olduk. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Orhan Aslantürk ise etkinliklerin eğitici yönüne dikkat çekerek, "Gerçekten büyük emek sarf etmişler. Bir şeyleri çok güzel anlatıyorlar. Herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Güzel bir eğitim veriyorlar aynı zamanda. İklim ve geri dönüşüm konusunda güzel bir aktivite olmuş. Mutlaka görülmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Evi'nde geleneksel mimari ve sürdürülebilirlik bir arada

Yeşil Bölge'de "7 Bölge 7 Mutfak" kapsamında oluşturulan Gaziantep Evi'nde ise geleneksel mimari ile çevre dostu uygulamalar bir arada sunuluyor. Cumbalı ev mimarisiyle hazırlanan alanda mozaik çalışmaları, geçirgen yüzeyler ve gri su uygulamaları tanıtılırken, Gaziantep'in geleneksel sofra kültürü de ziyaretçilerle buluşuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, COP31 organizasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Önce Antalya'yı tebrik ediyorum. Gerçekten ancak Antalya bunun altından kalkabilirdi. Bu kadar düzenli, bu kadar intizamlı, bu kadar kapsayıcı, kimin ne yapmak istediğine fırsat veren başka bir mekan yok. Gerçekten Antalya'ya çok yakıştı" dedi.

Yeşil Bölge'de Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden 7 ev bulunduğunu belirten Şahin, "Bize Gaziantep Evi'ni verdiler. Biz burayı cumbalı eve çevirdik. Geleneksel ürünü yerelden evrensele, gelenekten geleceğe taşıyan bir tasarım ortaya koyduk. Bahçesinde geçirgen yüzeylerle gri suyun nasıl çalıştığını, cumbalı evde mozaiklerin nasıl oluştuğunu gösterdik. Benim doğduğum ev de böyle bir evdi. O geleneksel yapıyı geleceğe taşımak için bize büyük bir fırsat verdi. Gerçekten içime sinen, beş duyuya hitap eden bir eser ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGaziantepAntalyaGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki COP31 Yeşil Bölge 582 bin 244 metrekarelik alanda kültürü ağırlıyor - Son Dakika
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