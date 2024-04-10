Antalya Devlet Opera ve Balesi 25 Yılda 90 Eser ve 366 Konserle Sanatseverlerin Karşısına Çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi 25 Yılda 90 Eser ve 366 Konserle Sanatseverlerin Karşısına Çıktı

Antalya Devlet Opera ve Balesi 25 Yılda 90 Eser ve 366 Konserle Sanatseverlerin Karşısına Çıktı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 25 yılda 90 eser ve 366 konserle sanatseverlerin karşısına çıktı. Kurum, Türkiye'de ve yurt dışında birçok temsile katılarak Türk kültürüne katkıda bulundu. Antalya DOB, seyircilerden büyük ilgi görerek turistlerin en çok ziyaret ettiği opera oldu. Kurumun sanatçıları ve teknik ekibiyle başarılı bir şekilde çalıştığı belirtildi.

10.04.2024 11:47
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 1999'da sanat hayatına başlayan Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 25 yılda 90 eser ve 366 konserle sanatseverlerin karşısına çıktı.

İlk kez "Gala Konser" ve "Çardaş Prensesi" isimli operet ile perdelerini aralayan Antalya DOB, Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana sahnesinde, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti ve Pietro Mascagni gibi opera dünyasının önemli bestecilerinin tınıları yankılanan Antalya DOB, seçkin bale eserlerini ve müzikalleri de sahnesine taşıyor.

Sanat sezonunda birçok temsili kapalı gişe oynayan Antalya DOB, festivallerde, yurt içinde ve yurt dışındaki temsillerde de Türk kültüründeki eserlere yer vererek sanata katkıda bulunuyor.

"25 yıllık süreçte yaklaşık 700 bin kişiyi ağırladık"

Antalya DOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Akın Ulutaş, AA muhabirine, kurumun 5 Nisan 1999'da kurulduğunu anlattı.

Mevcut durumda 330 kişilik bir kadroya sahip olduklarını belirten Ulutaş," "Başladığımız günden bugüne 35 opera, 43 bale, 12 müzikal ve operet, 366 konser sahneledik. 25 yıllık süreçte yaklaşık 700 bin kişiyi ağırladık. Konserlerimiz ve temsillerimiz hala seyircilerimizin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Antalya DOB olarak her sene çıtamızı daha da yükseğe koyarak, daha güzel işler yapmaya gayret ediyor ve çok başarılı işler yapıyoruz." diye konuştu.

Ulutaş, Antalya DOB'un kentte düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde de aktif görev aldığını ve çok sayıda eseri sahnelediğini dile getirdi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde de sanatseverlerle buluştuklarını belirten Ulutaş, "Bu zamana kadar Finlandiya, Almanya gibi çeşitli ülkelerde sahne aldık. Hatta bu sene Macaristan'da bir Türk operası olan 'IV. Murat Operası'nı sanatseverlerle buluşturacak, ülkemizi temsil edeceğiz. Ayrıca bu 25 yılda sanatçılarımızın birçoğu yurt dışından ödüller aldılar. Orkestramız en başarılı orkestralardan biri seçildi. Bunlar da kurumumuz için oldukça gurur verici." ifadelerini kullandı.

Antalya DOB'un her eserde seyircilerden aynı coşku ve sevgiyi gördüğüne dikkati çeken Ulutaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genel müdürlüğümüze bağlı 6 operadan en çok turist ağırlayan operayız. Bu da ayrı bir gurur ve mutluluk. Bu yıl 6 operamızın da biletlerine yoğun ilgi var. Türkiye'de opera ve baleye gittikçe artan bir ilgi var. Bu oldukça gurur verici bir tablo. Hemen hemen bütün operalarda biletler çıktığı anda tükeniyor. Biz en büyük keyfi seyircilerimizin alkışlarından aldığımız için bilet satışlarıyla da çok mutlu ve gururluyuz. Nice 25 yıllara diyoruz."

"Şehir dışından izlemeye gelen daimi seyircilerimiz var"

25 yıldır kurumda çalışan Genel Müdürlük Sanat Danışmanı ve solist sanatçı Nurdan Küçükekmekçi ise kente geldiklerinde kendilerini kültür elçileri gibi hissettiklerini anlattı.

Bir nevi, Antalya'ya bu sanatı tanıtma görevini üstlendiklerini belirten Küçükekmekçi, "Bu nedenle bizim için çok önemli ve kutsaldı. Yıllar içerisinde geldiğimiz nokta gerçekten çok güzel. Bizi takip eden, şehir dışından izlemeye gelen daimi seyircilerimiz var. Bu da sanatsal ivmemizin yükseldiğini ve eser seçimlerimizin doğruluğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Antalya DOB Baş Rejisörü ve solist sanatçı Serhat Konukman da kurumun, İstanbul'dan sonra Türkiye'de nüfusuna göre en çok izleyici ağırlayan ikinci kent olduğunu söyledi.

Kurumun, sanatçıları, sahne arkasında teknik ve sanat ekibiyle oldukça başarılı olduğunu belirten Konukman, seçkin eserlerin sahneye konulmasında tüm ekibin büyük titizlikle çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Antalya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 25 Yılda 90 Eser ve 366 Konserle Sanatseverlerin Karşısına Çıktı - Son Dakika

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